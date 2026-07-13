Rasismus v europarlamentu? Švédská poslankyně žaluje kolegu za rasistické výroky

Švédská europoslankyně iráckého původu Abir Sahlaniová podala trestní oznámení na dánského poslance Evropského parlamentu Kristoffera Storma kvůli výrokům, které označila za rasistické. Oznámení souvisí s reakcemi na její kritiku protiimigračních pokřiků části pravicových europoslanců během červnového jednání Evropského parlamentu, napsal v pondělí deník The Guardian.
Sahlaniová minulý týden podala oznámení u švédské policie. Reagovala tak na příspěvek dánského europoslance, který jí na sociální síti po jejím projevu vzkázal, že by se měla „vrátit domů“. Finský europoslanec Sebastian Tynkkynen jí pak v příspěvku na Instagramu vzkázal: „Jen breč.“
Oba politici obvinění odmítli. Storm serveru Politico řekl, že jeho výrok nebyl míněn rasisticky, ale jako doporučení, aby poslankyně po emotivním vystoupení opustila jednací sál. Tynkkynen označil obvinění za nepravdivá a uvedl, že zvažuje právní kroky.
Spor navazuje na červnové hlasování Evropského parlamentu o zpřísnění pravidel pro návraty migrantů. Po jeho schválení část pravicových poslanců skandovala heslo „Pošlete je zpátky“. Sahlaniová, členka europarlamentní frakce Obnova Evropy (Renew Europe), následně obvinila krajní pravici z fašismu a prohlásila, že se v Evropském parlamentu nikdy necítila tak nebezpečně.
Lidskoprávní organizace Amnesty International schválenou legislativu označila za absurdní, krutou a diskriminační. Kritizovala ji také více než desítka expertů OSN.
„Pokřiky krajní pravice nesměřovaly proti politickému oponentovi, ale mířily proti obyčejným lidem, jejichž jediným zločinem bylo, že hledali lepší život v Evropě,“ prohlásila Sahlaniová.
Předsedkyně Renew Europe Valérie Hayerová vyzvala předsedkyni Evropského parlamentu Robertu Metsolaovou k disciplinárnímu postihu Storma a Tynkkynena. Metsolaová označila incident za nepřijatelný a uvedla, že parlament celou záležitost prověřuje. Zdůraznila také, že Evropský parlament nebude tolerovat zastrašování ani chování, které narušuje důstojnost této instituce.
Podle The Guardianu případ odráží prohlubující se rozdělení v Evropském parlamentu, kde krajně pravicové a pravicově populistické strany po loňských volbách obsazují zhruba čtvrtinu mandátů, což je dosud nejvyšší podíl. Zároveň v parlamentu mají i nadále výrazně menší zastoupení příslušníci etnických menšin.
Sahlaniová deníku řekla, že ji reakce kolegů zarmoutila. „Nevím, jestli jsem spíš zklamaná, nebo smutná. Je mi líto evropské demokracie. Opravdu je tohle úroveň našich politiků? A zároveň jsem zklamaná, protože jsme přece kolegové,“ uvedla.
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