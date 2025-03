Bangkok pod troskami. Thajskem a Barmou otřáslo ničivé zemětřesní, počet obětí roste

Silné zemětřesení o síle 7,7 stupně zasáhlo v pátek Thajsko a Barmu, způsobilo vážné škody v Bangkoku a vyvolalo paniku v celém regionu. V thajské metropoli se zřítila rozestavěná 30patrová budova, pod jejímiž troskami zůstalo uvězněno nejméně 43 dělníků, další dva již našli mrtvé. Podle amerických odborníků si katastrofa nejspíš vyžádala až tisíce životů.

Otřesy byly zaznamenány kolem 13:30 místního času (7:30 SEČ). V Bangkoku záchranáři pátrají po 43 dělnících, kteří uvízli na staveništi mrakodrapu, řekl AFP policejní úředník. Úřady evakuovaly kanceláře a obchody a zastavily provoz některých linek metra. Zatím nejsou informace o dalších škodách či zraněných. Ministerstvo civilního letectví podle Reuters oznámilo, že zemětřesení v Bangkoku nenarušilo letecký provoz.

České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace o tom, že by mezi zraněnými po pátečním zemětřesení v Thajsku a Barmě byli čeští občané. Oznámil to mluvčí Černínského paláce Daniel Drake. "Na naše ambasády se obrací lidé pouze s dotazy, co dělat. Doporučujeme registraci v systému Drozd," dodal. V tomto cestovatelském systému je podle mluvčího aktuálně registrováno 396 Čechů v Thajsku a čtyři v Barmě.

Kromě hlavního města zaznamenali otřesy také lidé v centrální a severní části Thajska. "Slyšel jsem ten hluk, když jsem spal doma, tak jsem v pyžamu vyběhl z budovy, co nejdál to šlo," řekl agentuře AFP například obyvatel severothajského města Čchíengmaj.

Americká geologická služba USGS považuje za velmi pravděpodobné, že zemětřesení si vyžádá více než tisíc životů; se 34procentní pravděpodobností jich může být více než 10 tisíc. USGS to uvedla na svém webu. Otřesy měly sílu 7,7 stupně a z regionu jsou zatím hlášeny první jednotlivé oběti. "Vysoký počet obětí a rozsáhlé škody jsou pravděpodobné a katastrofa se zřejmě týká rozsáhlé oblasti," konstatuje USGS.

Epicentrum zemětřesení se nacházelo v Barmě u více než milionového města Mandalay, které leží zhruba 3,5 hodiny cesty autem severně od metropole Neipyijto. Ohnisko otřesů leželo deset kilometrů pod povrchem.