Co čeká vysvobozené thajské chlapce? Stráví několik dní v nemocnici, ve škole jim odpustí písemky

Lékaři potřebují několik dní na pozorování dětí, které záchranáři osvobodili ze zatopené jeskyně. Potřebují se ujistit, že až chlapce pustí domů, nikoho nenakazí případnou infekcí.

Bangkok - Několikadenní evakuační operace v thajské jeskyni končí. Zachráněné chlapce ale od normálního života stále dělí několik dní.

Všichni školáci, kterým je mezi 11 až 17 lety, musejí zůstat zhruba týden v nemocnici na pozorování. Podstupují řadu testů a jsou umístěni v karanténě. Sami a bez rodiny.

I první čtyři zachránění, kterým se už poštěstilo vidět své příbuzné, s nimi mohli mluvit pouze přes sklo. Lékaři zakázali jakýkoliv přímý kontakt, dotýkání, nebo dokonce objetí. Chtějí se ujistit, že až chlapce pustí domů, nikoho nenakazí infekcí, kterou si mohli donést z vlhké a chladné jeskyně. Onemocnění vyloučí až výsledky krevních testů.

Dosud lékaři u nejméně dvou malých fotbalistů zjistili plicní infekci, někteří také mají po více než dvoutýdenním pobytu v temné jeskyni potíže se zrakem. Školáci z druhé zachráněné čtveřice vykazují nízkou tělesnou teplotu. Poslední pětičlenná skupinka, ve které je i fotbalový trenér, se do nemocnice dostala teprve v úterý.

Chlapci se však celkově těší relativně dobrému fyzickému zdraví. Mohou stát a procházet se kolem nemocničních lůžek, jedí už normální jídlo. Podle lékařů za to může zřejmě jejich dobrá kondice natrénovaná na fotbale.

Také psychicky jsou na tom školáci dobře. Jejich 25letý fotbalový trenér, který 23. června uvázl v jeskyni s nimi, dříve pobýval v buddhistickém klášteře a děti údajně během několikadenního čekání na záchranu zaměstnával tím, že je učil meditovat a uchovat si tak energii. Navíc jim rozdal vlastní jídlo a dohlížel, aby pili jenom čistší vodu kapající shora jeskyně.

Přesto si děti budou muset ještě promluvit s psychiatrem.

"Po dlouhé době strávené v podzemí budou chlapci unavení, možná lehce zmatení. Skoro jako při pásmové nemoci. A pravděpodobně budou trochu citliví," vysvětlil britskému serveru The Guardian dětský psychiatr Andrea Danese z King’s College. Chlapcům by podle něj pomohlo, kdyby se co nejdříve setkali s rodinami.

Vypadají hubeně. Spolužáci a učitelé promluvili o chlapcích uvězněných v jeskyni | Video: Asociated Press | 01:26

Místo jmen jenom čísla

Podle původního plánu je přitom měl jeden rodič doprovázet cestou od jeskyně do nemocnice. Nakonec ale rodiče prvních zachráněných dětí ani několik hodin po akci nevěděli, zda byl mezi osvobozenými právě jejich potomek. Záchranáři děti označili pouze čísly.

Co se stalo thajským chlapcům? 23. června

Skupina malých fotbalistů spolu se svým trenérem vešla do jeskyně na severu Thajska, zatímco venku pršelo. Večer se nevrátili domů, a tak rodiče zavolali policii.

Skupina malých fotbalistů spolu se svým trenérem vešla do jeskyně na severu Thajska, zatímco venku pršelo. Večer se nevrátili domů, a tak rodiče zavolali policii. 24. června

Policisté našli v okolí jeskyně stopy.

Policisté našli v okolí jeskyně stopy. 25. června

Thajští námořníci se ponořili do jeskyně a začali pátrat po skupině.

Thajští námořníci se ponořili do jeskyně a začali pátrat po skupině. 27. června

Do akce se zapojili první zahraniční potápěči - z Británie. Tým byl ale kvůli zaplavené jeskyni neúspěšný.

Do akce se zapojili první zahraniční potápěči - z Británie. Tým byl ale kvůli zaplavené jeskyni neúspěšný. 2. července

Úspěch, potápěči nalezli chlapce v jeskyni.

Úspěch, potápěči nalezli chlapce v jeskyni. 3. července

Potápěči k chlapcům dostali první jídlo po několika dnech.

Potápěči k chlapcům dostali první jídlo po několika dnech. 8. července

První fáze záchrany chlapců je úspěšná, čtyři z nich se dostali ven.

První fáze záchrany chlapců je úspěšná, čtyři z nich se dostali ven. 9. července

Další čtyři malí fotbalisté se dostali díky potápěčům ven z jeskyně.

Další čtyři malí fotbalisté se dostali díky potápěčům ven z jeskyně. 10. července

Třetí fáze záchranné operace, potápěči osvobodili poslední čtyři chlapce a jejich trenéra.

"Jsem velmi šťastná, každý je šťastný," říkala Hihn Jaiwong, matka jednoho z chlapců, v pondělí agentuře Reuters. Přitom nevěděla, zda je její dítě v péči lékařů, nebo stále uvnitř jeskyně. "Nevím, jestli je venku. Neřekli nám to." Úspěšný začátek riskantní operace přesto dal jí i ostatním příbuzným novou naději.

"Neřekli nám, které dítě už vyvedli ven. Nemůžeme naše kluky v nemocnici navštívit, protože potřebují být 48 hodin monitorováni," řekl také Somboon Sompiangjai, otec dalšího z dětí. "Doufám v dobré zprávy."

Šéf záchranných operací a místní guvernér Narongsak Osottanakón vysvětlil, že důvodem utajování je hlavně vztah lékař-pacient a také úcta k rodičům.

"Jedná se o lékařské tajemství, takže jsme je jmenovat nemohli," řekl. Zároveň zkritizoval některá thajská média, která jména prvních zachráněných chlapců přesto otiskla. "Měli byste si uvědomit, že to ovlivní rodiče těch, co jsou stále uvnitř."

Písemky odpadnou

Jedna dobrá zpráva pro zachráněné thajské chlapce přece jenom je. Příští týden nebudou muset absolvovat zkoušky. Oznámil to ředitel školy, kterou navštěvují. Tucet školáků se ještě nejméně příští týden nebude ani učit podle klasického rozvrhu. Učitel také v pondělí na tiskové konferenci potvrdil, že celý sbor i další žáci obdrželi instrukce, jak k zachráněným dětem přistupovat.

Kromě toho FIFA pozvala mladé fotbalisty na finále světového šampionátu, který vyvrcholí tuto neděli v Moskvě. Nicméně kvůli mnoha lékařským testům, které chlapci ještě musí podstoupit, není pravděpodobné, že by mohli zápas skutečně navštívit.

Dvanáct mladých fotbalistů uvázlo v jeskyni kvůli prudkým dešťům 23. června. Potápěči je objevili až 2. července. Od neděle 8. července probíhá v několika fázích záchranná evakuace. Její třetí a poslední část je právě v plném proudu.

Video: Chlapci se potápí 30 metrů, musí záchranářům věřit, říká Novák