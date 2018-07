Všichni jsme měli hlad, popsali thajští chlapci podmínky v jeskyni. Pili jen vodu z krápníků

Třináctičlenná skupina thajských fotbalistů se v nemocnici zotavovala přes týden.

Bangkok - Lékaři propustili z nemocnice dvanáct thajských chlapců ve věku 11 až 16 let a jejich pětadvacetiletého fotbalového trenéra, kteří 23. června uvázli v jeskynním komplexu na severu Thajska. Informovala o tom agentura Reuters.

Asi hodinu po propuštění promluvila třináctičlenná skupina poprvé se zástupci médií na tiskové konferenci. Až dosud jim to doktoři nedoporučovali kvůli možnému zhoršení psychického stavu.

"Bylo to večer, seděli jsme na kameni a slyšeli lidské hlasy. Trenér nám řekl, abychom byli potichu a poslouchali. Potom jsme zjistili, že to jsou skutečně lidské hlasy," popsal jeden ze školáků moment, kdy potápěči třináctičlennou skupinu po devíti dnech v jeskyni nalezli.

#ThaiCaveRescue - 12 Thai boys and their soccer coach rescued from a flooded cave in Thailand leave hospital. They're due to speak at news conference laterhttps://t.co/H6tFf8oHQv pic.twitter.com/gWPwDEoxw2 — BBC News (World) (@BBCWorld) July 18, 2018

"Když nás potápěči našli, poprvé jsme cítili, že máme šanci," řekl další z chlapců. "Všichni jsme měli velký hlad," dodal s tím, že v nemocnici poté sledovali finále fotbalového šampionátu v Rusku. Na zápas světového mistrovství byli dokonce i pozváni, zdravotní stav jim ale nedovolil opustit nemocnici.

Než šli do jeskyně, zahráli si fotbal

Chlapci na tiskové konferenci hovořili i o momentech, kdy se snažili najít 23. června cestu ven z podzemí. "Ještě předtím, než jsme do jeskyně vkročili, jsme si zahráli fotbal. To jsme také dali na Facebook. Když jsme dohráli, šli jsme do jeskyně," vylíčili.

Tam původně chtěli zůstat jen chvíli. "Podíval jsem se na hodinky a uvědomil jsem si, že jsme tam už více než hodinu. Všem chlapcům jsem tedy řekl, že se vrátíme. Když jsme ale plavali zpátky, dostali jsme se na rozcestí," řekl trenér s tím, že někdo z dětí zakřičel, že jsou ztracení. "Docházelo mi, že zapadá slunce a že tu začíná být tma," zaznělo z úst jednoho chlapce.

Sportovní tým si prý uvědomoval, že má jen dvě možnosti. Buď počkat, až je někdo najde, nebo zkusit prokopat nový otvor, skrze který by se dostal ven. Chlapci zkoušeli kopat pomocí kamenů do stěn jeskyně. Předtím se vždy hodně napili vody, aby měli aspoň nějakou energii. Po celou dobu pili jen vodu z krápníků.

První dny v jeskyni ještě nebyl fyzický stav fotbalistů tak špatný, ale při záchraně o několik dní později se už cítili vyčerpaní, hladoví. Skupina ale popřela, že by se hádali o to, koho z jeskyně vytáhnou mezi prvními. Třináctiletý chlapec s přezdívkou Mark mohl být vysvobozen až poslední den, protože potápěče museli sehnat masku, která by velikostí seděla na jeho malý obličej.

Obraz hrdiny

Chlapci na konferenci také ukázali obraz, na kterém je portrét potápěče Samarna Kunana. Ten v jeskyni zahynul, když skupině dopravoval kyslíkové zásoby. Samotnému mu při cestě ven kyslík došel. "Za jeho smrt jsme cítili odpovědnost," prohlásil trenér.

"Obrovsky si vážím pomoci a štědrosti, kterou nám všichni prokázali. Naučil jsem se, jak zůstat v klidu a udržovat si naději," řekl k nelehkému zážitku jeden z malých fotbalistů. Někteří chlapci se nechali slyšet, že do žádné jeskyně už nikdy nevstoupí.

Přiznali také, že se báli, aby jim nevynadali rodiče. Někteří totiž nevěděli, že se jejich synové chystají do jeskyně.

Školákům se podle lékaře, který byl na tiskové konferenci také přítomen, navrátila jejich síla, mohou se vrátit domů a žít zase běžný život. Chlapci skutečně působili zdravým dojmem a v dobré náladě. Jeden z nich také s humorem přiznal, že prý v jeskyni myslel na domácí úkoly, které se mu doma hromadí.

Otázky schválil psycholog

Chlapci nemocnici opustili oblečení do fotbalových dresů svého týmu, který si říká Divočáci. Poté nastoupili do několika dodávek, které je odvezly do vládní budovy na tiskovou konferenci. Před budovou nemocnice čekali novináři.

Úřady se obávají dopadu pozornosti médií a slávy na psychické zdraví dětí, a tak byla konference pozorně moderována. Novináři otázky odevzdali předem a posléze je musel schválit psycholog. Odsouhlasené otázky chlapcům pokládal moderátor. Podle moderátora předložili novináři ke schválení přes sto dotazů.

Podle guvernéra provincie Čchíengráj, kde se jeskyně nachází, šlo o jediné oficiální vystoupení chlapců. Pak s médii už mluvit nebudou a vrátí se ke svému dřívějšímu životu, napsal zpravodajský server BBC s odkazem na guvernéra.

Fotbalový tým uvěznila v podzemí stoupající voda, kvůli které pak jeho členové ustupovali stále hlouběji do jeskyně. Několik dní pak policie osoby pohřešovala, devátý den od výletu do jeskyně je ale potápěči nalezli živé a zdravé.

Thajští záchranáři s výpomocí zahraničních kolegů vyprostili fotbalisty ve třech fázích. Složitou záchrannou operaci sledoval celý svět.

Čtyři mladí sportovci byli zachráněni v neděli 8. července, další čtveřice byla z jeskynního komplexu evakuována v pondělí. Poslední pětici dostal tým potápěčů ven v úterý 10. července.

