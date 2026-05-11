Thajská policie zabavila čtvrt tuny pašované slonoviny, zadržela devět lidí

Thajské úřady zabavily 250 kilogramů z Afriky pašované slonoviny v odhadované hodnotě 300 tisíc dolarů (6,2 milionu korun). Pro thajskou policii jde o největší zabavenou zásilku za posledních deset let. Vyšetřovatelé zadrželi devět lidí, kteří slonovinu prodávali přes sociální síť Facebook, informovala agentura AFP.
Thajsko dlouhodobě slouží jako významný tranzitní uzel pašeráků zvířat a souvisejícího zboží. Série policejních zásahů se uskutečnila minulý čtvrtek v sedmi thajských provinciích.
Vyšetřování začalo, když jeden z policistů objevil soukromou facebookovou skupinu, která v Thajsku prodávala pašovanou slonovinu z afrických slonů. Do Asie zboží přiváželi z Afriky lodí. Případem se úřady zabývaly několik měsíců.
Zabavená slonovina zahrnovala rozřezané kusy a úlomky klů, ale také hotové výrobky jako modlitební korálky, šperky nebo rukojeti nožů. Podle policie se překupníci zaměřovali především na zákazníky z Thajska a Vietnamu.
Zadrženým hrozí za obchodování s částmi chráněných živočichů až deset let odnětí svobody a pokuta ve výši v přepočtu téměř 637.000 korun.
Mezinárodní obchod se slonovinou je od roku 1990 oficiálně zakázán Úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy (CITES). Afričtí i asijští sloni jsou Mezinárodní unií ochrany přírody klasifikováni jako ohrožené druhy. Asijský slon je přitom thajským národním zvířetem.
