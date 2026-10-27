Těžce zkoušené město zažívá příměří. Ozvala se už i americká první dáma

Rusko a Ukrajina oznámily, že v noci na úterý zavedly lokální příměří kvůli zajištění humanitární pomoci v Oleškách. Lidem v tomto městě, které leží u frontové linie a které okupují Rusové, mají být zajištěny dodávky potravin a léků, případně jejich evakuace.
Hlavní ukrajinský vyjednavač Davyd Arachamija uvedl, že klid zbraní kolem Olešek potrvá do neděle 1. listopadu. Obě strany mezitím potvrdily, že příměří se dodržuje.
„Jde o největší deeskalaci od roku 2022. Režim klidu zbraní potrvá od 27. října do 1. listopadu do 22:59,“ napsal Arachamija na platformě Telegram s tím, že příměří iniciovala americká první dáma Melania Trumpová. „Každé podobné úsilí o deeskalaci přibližuje dlouho očekávaný mír na Ukrajině,“ dodal Arachamija.
Ruské ministerstvo obrany v noci na úterý uvedlo, že ruská armáda zastavila útoky v oblasti ukrajinského města Cherson, a to kvůli přípravě humanitární pomoci v Oleškách.
„V souvislosti s přípravami na humanitární operaci v okolí obce Olešky v Chersonské oblasti zastavily ozbrojené síly Ruské federace palbu na chersonském úseku a zavedly režim klidu,“ oznámilo na Telegramu ministerstvo obrany. Doplnilo, že palba je přerušena od 4:00 ruského času (2:00 SEČ).
Ruské jednotky Olešky okupují od prvních dnů války a s pokračujícím konfliktem se tam humanitární krize prohlubuje. Letos na jaře neustálá hrozba dronových útoků přerušila zásobovací trasy.
Kreml už dříve uvedl, že opustit Olešky budou moci všichni, kdo si to přejí, a že evakuace potrvá nejméně několik dnů. Ve městě, které řeka Dněpr odděluje od Chersonu, žilo před začátkem ruské invaze na Ukrajinu kolem 24 000 lidí.
Nyní tam podle Monitorovací mise OSN pro lidská práva na Ukrajině živoří zhruba 1700 obyvatel, včetně 35 dětí.
O tom, že klid zbraní u Olešek platí, informoval v úterý v noci také ukrajinský ochránce práv Dmytro Lubinec. „Strany dodržují dohody, kterých jsme jako vedoucí vyjednávacích týmů dosáhli s ruskou ombudsmankou Janou Lantratovovou,“ uvedl Lubinec na Telegramu. „Ani z jedné strany nebylo zaznamenáno žádné porušení příměří,“ dodal později.
Dodržování klidu zbraní v Oleškách potvrdila také Lantratovová. „Dohody o příměří v Oleškách se plně dodržují,“ napsala na Telegramu. Dříve mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov prohlásil, že příměří se dodržuje a že nejsou zprávy o případném porušování.
„Vše jde podle plánu, který byl dohodnut za amerického zprostředkování, zejména Melanie Trumpové,“ řekl ruské televizi podle serveru BBC News.
Bílý dům před několika dny oznámil, že místně omezené příměří pro Olešky pomohla se znepřátelenými stranami dojednat Melania Trumpová. Její manžel Donald Trump v posledních týdnech změnil dosavadní americkou sankční politiku zavedenou po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 a oznámil nákupy ruské nafty.
„Časový harmonogram (vyhlášení příměří) byl urychlen o dva dny před plánovaným termínem, aby byla zajištěna bezpečnost civilního obyvatelstva a usnadněno doručení klíčové humanitární pomoci. Geografická oblast příměří byla rozšířena i mimo Olešky v Chersonské oblasti, aby humanitárním konvojům byl zajištěn bezpečný průchod,“ napsala Trumpová na sociální síti X.
Hluboká nedůvěra mezi Ukrajinou a Ruskem mařila předchozí pokusy o omezená příměří, která se rychle rozpadla, nebo se je vůbec nepodařilo uvést v platnost, připomněla agentura AP. Klid zbraní kvůli humanitární operaci v Oleškách podle ní představuje pro Moskvu i Kyjev vysoce choulostivou záležitost, při níž se obě strany snaží získat Trumpovu přízeň.
Mohlo by vás také zajímat: Politická šikana: Okamura vtáhl premiéra do své hry. Přitom ČT je Babišova už dlouho
Svátek zprvu nabídne příjemné teploty, zvrat počasí na sebe nedá dlouho čekat
Pokud chcete využít středečního státního svátku a vyrazit už v úterý večer ven, nezapomeňte se teple obléct. Noc bude chladná, místy mohou teploty klesnout i pod nulu a tvořit se budou mlhy. Samotný sváteční 28. říjen ale nabídne na konec října poměrně příjemné teploty, přesto se může později hodit i deštník. Počasí se pak po zbytek týdne příliš měnit nebude.
Nevídáno, dva evropští státníci volali do Kremlu. Putin jim jasně řekl, co požaduje
Je to po dlouhé době první přímý kontakt evropského státníka s Vladimírem Putinem. S kremelským vládcem v úterý hovořili po telefonu finský prezident Alexander Stubb a norský premiér Jonas Gahr Støre. Ihned poté zavolali ukrajinskému prezidentu Volodymyru Zelenskému. Oba skandinávští státníci zdůraznili, že jejich podpora Ukrajiny trvá. Hovor trval hodinu a půl – čtyřikrát déle, než se plánovalo.
Ve vesmíru je život, je si jist velitel Bundeswehru. Popsal ale jinou hrozbu z nebes
Šéf vesmírného velitelství německé armády Michael Traut je přesvědčen, že ve vesmíru existují jiné formy života. V rozhovoru pro německá média zhodnotil také to, nakolik podle něj mohou představovat hrozbu a na co se německá armáda musí především připravit. Bundeswehr se přitom v současnosti snaží budovat a posilovat své schopnosti ve vesmíru.
Obviňovaly se ze špionáže. Teď svět lyžování žije nečekaným slovenským přátelstvím
Na tohle by šest let zpátky vsadil jen málokdo. Dvě největší rivalky poslední dekády si padají kolem ramen a drží v dlouhém objetí. Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová se totiž o víkendu v Rakouském Söldenu srdečně radovala z návratu Slovenky Petry Vlhové.
ODS ruší vzpurnou plzeňskou buňku. Část zastupitelů šla do koalice s ANO
Výkonná rada ODS v úterý odebrala licenci místnímu sdružení Plzeň-Slovany. Informoval o tom předseda ODS v Plzeňském kraji Martin Baxa. Důvodem byly rozpory kolem povolebního uspořádání v městském obvodu, kde se osmičlenný zastupitelský klub občanských demokratů rozdělil na dvě poloviny.