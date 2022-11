Testy raket z KLDR nás nezajímají, říkají Jihokorejci. Zaujala je však Kimova dcera

Každý test raket Severní Koreje přitáhne zájem odborníků i zahraničních vlád. Naposledy minulý týden, kdy raketa uletěla tisíc kilometrů. Jihokorejské letectvo na to zareagovalo vojenským cvičením, běžní lidé se ale podle svých slov nerozrušují. "Střel bylo už tolik, že jsme si zvykli," řekli na místě reportérům Aktuálně.cz.

Od naší zvláštní zpravodajky - Jihokorejci otevřeně mluví o strachu z raketových testů svého severního souseda. Vzápětí však dodávají, že nejde o pocit, který by je příliš omezoval. "Nikoho to nezajímá," říká šedovlasý ekonom Ahn z města Tedžon, které má jeden a půl milionu obyvatel a leží přibližně 150 kilometrů od jihokorejské metropole Soulu.

"Ještě před desítkami let s každým takovým testem spadly akcie. Teď i ty zůstávají na stejné úrovni a spíš je ovlivňuje, co se stane ve Spojených státech nebo Číně," líčí.

Potvrzuje to i padesátiletý Lee, který pracuje v přístavním městě Pusan na jihu země. "Samozřejmě se bojím. Ale zprávy nesleduju, není to zdravé," vysvětluje. Po dotazu, jestli ví, kam by se měl v případě skutečného útoku ukrýt, se jen zasměje. "Asi do metra, ale tohle jsme už dlouho nenacvičovali. Už si ani nevzpomenu, kde jsou speciální úkryty."

Severní Korea naposledy zkušebně odpálila mezikontinentální balistickou raketu minulý pátek. Raketa měla dostatečný dolet, aby zasáhla i Spojené státy. Pro Jižní Koreu, se kterou je režim Kim Čong-una stále oficiálně ve válce, to ale není nic výjimečného.

Plán na to, co dělat v případě napadení své země, nemají ani sestry Jeonovy. "Bojím se, protože je to nebezpečné, ale ne natolik, aby se ukrývala," říká starší z nich. "Severní Korea už vypálila tolik střel, že se jich nebojíme. Spíš se teď obáváme reakce naší vlády, která je přísnější než kdy dřív." Myslí tím nedávná společná vojenská cvičení se Spojenými státy a také reakci nového prezidenta Jun Sok-jola, který mluvil o nutnosti posílení obrany země.

"Posílají jen střely, ale naše vláda proti tomu vystupuje. Je to zbytečně agresivní přístup," říká žena a dodává, že by bylo lepší, kdyby se úřady pokusily se severokorejským režimem spíš komunikovat. "V budoucnu se může stát nějaká katastrofa," obává se.

Žena v čele KLDR?

Podle analytiků se v současnosti schyluje i k jaderným testům. Těch se ale oslovení Jihokorejci nebojí. "Vypálili by střelu s dlouhým doletem, takže my bychom byli v bezpečí," míní Ahn.

Místní spíš zajímá Kimova dcera, kterou minulý týden její otec poprvé představil na veřejnosti. Vybral si k tomu zvláštní příležitost - zmíněné odpálení mezinárodní balistické rakety. Lidé se shodují, že režim tím chce demonstrovat svou sílu a ukázat, že se nebojí Spojených států ani Jižní Koreje. "Ukázal ji tak jako nového lídra země," tvrdí mladší ze sester Jeonových.

So, Kim Jong-un just decided to reveal his daughter for the first time publicly at an ICBM launch??? pic.twitter.com/tiE8gWixAJ — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) November 18, 2022

Na otázku, jestli si dokážou představit, že by v čele KLDR mohla jednou stanout žena, říkají rozhodné ano. "Pokrevní linie je důležitější než politika. I jeho sestra Kim Jo-čong má silné postavení ve vládě, tak proč by nemohla být dcera Kim Čong-una vůdkyní?" ptají se shodně Jeonovy.

Lee s nimi ale názor nesdílí. "Vůdkyní země se asi nestane, ale může mít silné postavení ve vládě. Tipnul bych si, že se z ní snaží udělat to samé jako ze své sestry."

Rakety k zastrašování

Kim minulý týden po boku své dcery také vyzval k rozsáhlejšímu a intenzivnějšímu tréninku jaderných jednotek. Podle Jihokorejců ale podobná slova slouží spíš jako výhrůžky než realita.

"Je jasné, že KLDR by měla být denuklearizována a neměla by mít jaderné zbraně. V posledních letech se muselo něco stát, protože zvládli vyrobit atomovou zbraň. Ale nemyslím si, že bude jaderná válka," říká taxikář v Pusanu, zatímco čeká na zákazníky před autobusovým nádražím.

"Nevěřím ani, že by byla válka se střelami krátkého doletu. Podle mě to používají jenom k zastrašování," dodává. "Pokud by ale Severní Korea skutečně jadernou zbraň použila, byla by zničena. Byl by proti ní celý svět," říká se zvýšeným hlasem.