Tesco v Británii stáhlo z prodeje vánoční přání, byl v něm vzkaz od vězňů z Číny

Síť supermarketů Tesco stopla ve Spojeném království prodej charitativních vánočních přání, která se vyrábí v továrně v Číně. V jednom z nich totiž šestiletá dívka našla vzkaz od vězňů, že jsou k této práci nuceni. Tesco obratem ukončilo s dodavatelem spolupráci a spustilo interní vyšetřování.

Vzkaz objevila šestiletá Florence Widdicombeová, když psala vánoční přání spolužákům. Asi osmá pohlednice s koťátkem v čepici Santa Clause už ale k jejímu překvapení ručně psaný vzkaz obsahovala.

"Jsme zahraniční vězni ve věznici Šanghaj Čching-pchu v Číně. Jsme nuceni pracovat proti své vůli. Prosím, pomozte nám o tom informovat organizace na ochranu lidských práv," stálo ve vzkazu, který byl napsán velkými písmeny. Dopis zároveň žádal čtenáře, aby kontaktoval britského novináře Petera Humphreyho, který tam sám byl také vězněm.

"Byla jsem šokovaná," řekla Florence BBC a dodala, že jí bylo smutno, když jí rodina vysvětlila, co vzkaz znamená. Její otec Ben Widdicombe uvedl, že tomu nejprve nechtěl věřit a myslel si, že jde o nějaký vtip. "Když jsme se nad tím zamysleli, došlo nám, že může jít o poměrně vážnou věc," řekl.

"Byl jsem velmi šokován, ale také jsem cítil zodpovědnost to předat Peterovi Humphreymu, jak mě autor požádal," dodal. "Přání mohlo skončit kdekoli. Stejně jako všechny rodiny máme mnoho přání, která se nevyužijí, uklidíme je do šuplíku a zapomeneme na ně. Je to obrovská náhoda, že se k nám dostalo přání se vzkazem a otevřeli jsme ho v tuto chvíli," poznamenal.

Na jedné cele 12 vězňů

Rodina se spojila s novinářem Humphreym, který kontaktoval jiné bývalé vězně a ti potvrdili, že byli k práci nuceni. Humphrey pak napsal článek pro nedělník Sunday Times. "Byl jsem v letech 2013-2015 dva roky vězněm v Šanghaji, v posledních devíti měsících jsem byl ve stejném vězení a celách, z nichž pochází vzkaz," řekl v rozhovoru s BBC s tím, že byl zatčen na základě vymyšlených obvinění.

"Napsali to někteří moji spoluvězni z té doby, kteří si tam stále odpykávají trest," uvedl. "Jsem si celkem jist, že to bylo napsáno jako kolektivní vzkaz. Je jasné, že ta velká písmena jsou rukopisem jedné ruky a myslím, že vím, kdo to napsal, ale nikdy bych to neřekl," uvedl.

V tamním bloku cel podle Humphreyho žije ve špatných podmínkách 250 zahraničních vězňů, na jedné cele jich je 12. "Spí na rezavých starých palandách s matracemi, které nejsou tlustší než jeden centimetr. V zimě je extrémně chladno, jelikož v budově není topení. V létě je tam zase strašně horko, protože tam není klimatizace," dodal Humphrey.

Podobné případy z USA či Severního Irska

Uvedl, že v době, kdy tam byl vězněn, byla práce dobrovolná a bylo možné si za vydělané peníze koupit například mýdlo či zubní pastu. "Každý, koho jsem tam tehdy znal, tam byl z pochybných důvodů," řekl. Podle něj mnozí spoluvězni dostali vysoké tresty za menší přestupky.

Společnost Tesco uvedla, že ji zpráva šokovala a že by vědomě nikdy neprodávala výrobky, jež jsou výsledkem nucené vězeňské práce. Okamžitě proto přestala odebírat přání od firmy Zheijiang Yunguang Printing, která k jejich výrobě vězně údajně využívala.

Společnost Tesco zároveň uvedla, že průběžně provádí důkladný audit firem, s nimiž spolupracuje, aby se ujistila, že neprodává výrobky, za kterými stojí nucené práce. Zmíněná společnost podle supermarketu prošla inspekcí minulý měsíc a žádné pochybení u ní zaznamenáno nebylo.

Aktuální případ z Velké Británie není ojedinělý. V roce 2012 Julie Kiethová z amerického Portlandu našla vzkaz o mučení od vězně v dekoraci na Halloween. O dva roky později Karen Wisinská ze Severního Irska objevila vzkaz v kalhotách značky Primark. Stálo v něm, že kalhoty vyrábí vězni, kteří pracují 15 hodin denně a jejich jídlo by nežrali "psi ani prasata."