Terorizovaly Ukrajinu, teď skončily v plamenech. Ukrajincům se podařil tajný úder

Je to další rána ruskému námořnictvu v Černé moři. V noci na 9. září zasáhli Ukrajinci ruskou fregatu Admirál Essen a raketovou korvetu třídy Bujan-M v Novorossijsku. Admirál Essen je moderní fregata, spuštěná na moře v roce 2014. Obě tyto moderní válečné lodě slouží k odpalování střel Kalibr, kterými Rusové terorizují ukrajinská města.
Loď zasáhli Ukrajinci protilodní střelou Neptun vlastní výroby, přesný rozsah poškození však není známý. V důsledku několika zásahů došlo podle ukrajinské vojenské rozvědky k požáru paluby v místě odpalovacích zařízení. Satelitní záběry ukazují viditelné poškození zadní poloviny paluby.
Kromě lodí se Ukrajincům podařil i zásah přístavního zařízení – terminálu pro přečerpávání ropy a zařízení vojenské části přístavu. Oznámil to na svých sociálních sítích prezident Zelenskyj.
Čím Ukrajinci zasáhli raketovou korvetu, zatím není jasné. Ukrajinci při námořních úderech spoléhají na asymetrickou taktiku koordinovaného přetížení ruské obrany. V masivních vlnách kombinují drony a rakety s hladinovými drony (např. Magura V5 nebo Sea Baby), které útočí z různých směrů naráz. Tímto stylem se snaží zahltit ruské radary a protivzdušnou obranu.
Loď Admirál Essen je jednou z nejmodernějších lodí ruského námořnictva. Od počátku války se účastnila operací proti Oděsse -především odpalováním řízených střel Kalibr. V roce 2023 ji Rusové kvůli ukrajinským útokům na své lodě stáhli ze Sevastopolu na Krymu do bezpečnějšího Novorosijska.
Raketové fregaty třídy Bujan-M patří také k nejmodernějším lodím ruského válečného námořnictva. Rusové jich mají jen dvanáct a do služby přicházely postupně mezi lety 2014 až 2023. Bojový křest prodělaly během ruské intervence do občanské války v Sýrii. Stejně jako Admirál Essen nesou osm raket Kalibr.
Kalibr je střela s plochou dráhou letu, která létá v nízkých výškách kopírujících terén, aby se vyhnula radaru, a k cíli je naváděna kombinací satelitního systému GLONASS a inerciální navigace.
Zasahuje cíle ve vzdálenosti až 2500 kilometrů téměř půltunovou výbušnou hlavicí. Ruská armáda ji na Ukrajině používá především k ničení kritické civilní infrastruktury (zejména elektráren a rozvoden), k úderům na vojenská velitelská stanoviště a logistická centra.
Ukrajincům se od začátku plnohodnotné invaze podařilo zasáhnout přibližně 28 až 30 ruských plavidel (včetně potopení vlajkové lodi Moskva a ponorky Rostov na Donu, několika velkých výsadkových lodí, moderních fregat a raketových korvet), čímž zničili nebo těžce poškodili zhruba třetinu ruského Černomořského loďstva.
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