Online: Bezpečnostní složky znaly Abediho ještě před útokem v Manchesteru. Zřejmě nejednal sám

Po teroristickém útoku v Manchesteru je už známa totožnost sedmi obětí. Mezi návštěvníky koncertu bylo mnoho rodičů s dětmi. Nejmladší dívce bylo osm let. Celkem při útoku zahynulo 22 lidí včetně pachatele. Jméno podezřelého už policie potvrdila - jde o 22letého Salmana Abediho. Jeho rodiče uprchli do Británie z Libye před režimem někdejšího diktátora Muammara Kaddáfího. Podle listu The Independent byl Abedi v nedávné době právě na návštěvě Libye. K útoku v Manchesteru se přihlásila teroristická organizace Islámský stát. Británie po atentátu zvýšila stupeň ohrožení na nejvyšší - kritický. To znamená, že v ulicích jsou i vojáci.

9:17 Ministryně Ruddová v rozhovoru pro stanici BBC taky řekla, že pravděpodobný útočník Salman Abedi s největší pravděpodobností nejednal sám. 9:14 Britská ministryně vnitra Amber Ruddová potvrdila, že Salman Abedi byl znám bezpečnostním složkám ještě před samotným útokem. 9:12 "Lidé uvidí v centru Manchesteru více policistů dnes i během dalších dní. Hlídat budou na klíčových místech po celé oblasti," uvedl zástupce policejního prezidenta Ian Pilling. 9:07 Mezi oběťmi útoku v Manchesteru jsou také dva Poláci. Potvrdilo to polské ministerstvo zahraničí. Jeden další Polák je zraněný a musel podstoupit operaci. "Rodiče přišli po koncertu (do manchesterské arény), aby vyzvedli své dcery, a bohužel máme informaci, že jsou mrtví," řekl ministr zahraničí rádiu RMF FM. "Děti jsou v bezpečí," dodal. 9:05 Podle britského listu The Independent navštívil Salman Abedi nedávno Libyi, vlast svých rodičů. Policie nyní prověřuje, jestli byl 22letý hlavní podezřelý napojen na pobočku teroristické organizace Islámský stát působící v této severoafrické zemi. Abedi se narodil v Manchesteru libyjským rodičům, kteří do Británie přišli jako uprchlíci ve snaze uniknout režimu někdejšího libyjského diktátora Muammara Kaddáfího. 9:03 Dění v Manchesteru jsme sledovali i včera. Připomenout si ho můžete zde: Online Online: Británie čelí kritickému stupni ohrožení. Zemřeli polští rodiče, kteří si přišli pro dcery sledovat online 9:00 Shrnutí nejdůležitějších informací okolo útoku v Manchesteru: V pondělí po půl jedenácté hodině večer otřásl koncertní halou v Manchesteru výbuch.

V hale právě končil koncert zpěvačky Ariany Grande, na který přišlo mnoho posluchačů - především teenagerů a dětí s rodiči.

Nejméně 22 lidí je mrtvých. Nejmladší oběti bylo osm let.

Policie potvrdila, že útočníkem v Manchesteru byl pravděpodobně 22letý Salman Abedi.

Pachatel podle všeho žil přímo z Manchesteru. Zřejmě se narodil libyjským rodičům, kteří do Velké Británie uprchli před režimem Muammara Kaddáfího.

Podle listu The Independent se Abedi nedávno vrátil z návštěvy Libye.

Během atentátu sám útočník podle všeho zemřel. Do akce ale mohlo být zapojeno více lidí.

K útoku se přihlásil tzv. Islámský stát. Americké tajné služby však jeho zapojení zatím nepotvrdily.

Británie zvýšila stupeň ohrožení terorismem v zemi na kritický, tedy nejvyšší možný. Místní policii bude v zajišťování bezpečnosti pomáhat podle potřeby armáda. 8:59 Dobré ráno z redakce Aktuálně.cz. Dění okolo teroristického útoku v Manchesteru budeme i dnes sledovat v on-line reportáži. Načíst starší