Terorista ze Stockholmu se snažil připojit k Islámskému státu v Sýrii. Uzbecké úřady o něm věděly

Rakhmata Akilova, který se přiznal k pátečnímu teroristickému útoku ve Stockholmu, měla od února uzbecká vláda na seznamu náboženských extremistů. S odkazem na bezpečnostní zdroje o tom informovala agentura Reuters. Podle ní je Akilov etnický Tádžik, který se ve Švédsku dostal pod vliv tádžické islamistické buňky. V roce 2015 se měl pokusit odcestovat do Sýrie, aby se připojil k bojovníkům takzvaného Islámského státu. Na turecko-syrské hranici byl ale zadržen a deportován zpět do Švédska. V pátek odpoledne v centru Stockholmu najel do davu lidí u obchodního centra. Čtyři lidé nepřežili, dalších 15 skončilo se zraněním. Policie ho zadržela následující den.

autor: Zahraničí

