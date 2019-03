Aktualizováno před 11 minutami

Češku Terezu Hlůškovou poslal pákistánský soud na osm let a osm měsíců do vězení za pašování heroinu. Loni v lednu ji celníci na letišti v Láhauru zadrželi s devíti kilogramy drogy, která by měla na černém trhu v Pákistánu hodnotu 24 milionů korun. Soud s mladou Češkou se táhl přes rok - byl několikrát odročen, jednou například kvůli kriketovému turnaji. Připomeňte si celý případ v přehledu.