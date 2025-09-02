"Teprve se ve funkci učí." Polský prezident nevzal do USA nikoho z diplomacie

Nawrockého, který se prezidentského úřadu ujal před necelým měsícem, na středu do Bílého domu pozval americký prezident Donald Trump. Nawrocki patří k jeho jasným příznivcům, za což se mu podpory od současné americké administrativy dostalo na jaře v předvolební kampani. Do Washingtonu se Nawrocki vydal na svoji první zahraniční cestu.
Náměstkyně ministerstva zahraničí Anna Radwanová-Röhrenschefová podle televize TVN24 potvrdila, že nikdo z resortu od prezidentské kanceláře na cestu do USA pozvánku nedostal.
"Možná je to tak, že se pan prezident a jeho okolí ještě ve svojí funkci učí," podotkla. "Dejme tomu čas, věřím, že se pan prezident rozhodne pro spolupráci s ministerstvem zahraničí, protože v tom uvidí jednoznačný přínos," dodala.
Server Notes from Poland připomíná, že Nawrockého předchůdce ve funkci Andrzej Duda zástupce ministerstva zahraničí na cesty do ciziny brával. Šlo přitom o politika, který stejně jako současná hlava státu pocházel z národněkonzervativního tábora a jeho vztahy s Tuskovou vládou bývaly chladné.
Šéf prezidentské kanceláře Zbigniew Bogucki ale médiím řekl, Nawrocki neplánoval, že by v jeho delegaci do USA některý polský diplomat. "Nejdříve je třeba se vrátit k dobrým vztahům s USA, které tato vláda nemá," uvedl. Současná polská vláda se podle něj před Trumpem zdiskreditovala. Tusk se o Trumpovi před jeho lednovým návratem do Bílého domu vyjadřoval kriticky.
Podle polské ústavy určuje zahraničí politiku země vláda a prezident v této oblasti spolupracuje s premiérem a příslušným ministrem. Server Notes from Poland píše, že nástup Nawrockého do prezidentského úřadu vyvolal otázky ohledně pozice Polska na mezinárodní scéně, kterou by mohly spory mezi hlavou státu a vládou oslabit. Zřejmě se to projevilo i na srpnové schůzce Trumpa s hlavními evropskými lídry týkající se Ukrajiny, na kterou zástupce Polska nebyl pozván. Polsko přitom patří ke klíčovým spojencům Ukrajiny, která se tři a půl roku brání ruské invazi.
Polsko kompetenční spor mezi vládou a prezidentem o zahraniční politiku zažilo už za Tuskovy první vlády po roce 2007, kdy byl v prezidentském paláci národní konzervativec Lech Kaczyński. Kaczyński v dubnu 2010 zahynul při leteckém neštěstí, na postu hlavy státu ho pak po předčasných volbách nahradil politik pocházející z Tuskova politického uskupení.
Středeční schůzka Nawrockého s Trumpem se podle TVN24 bude týkat hlavně vojenské a energetické bezpečnosti Polska. Polský prezident také plánuje před Trumpem zdůraznit, že Rusku, stejně jako jeho prezidentovi Vladimiru Putinovi, se nedá věřit. V tomto ohledu se jeho postoj neliší od názoru klíčových zemí EU.
Ve Spojených státech v těchto dnech pobývá i šéf polské diplomacie Radoslaw Sikorski. Dnes se v Miami na Floridě sešel se svým americkým protějškem Marcem Rubiem.