"Teprve se ve funkci učí." Polský prezident nevzal do USA nikoho z diplomacie

před 41 minutami
Polský národněkonzervativní prezident Karol Nawrocki v rozporu s tradicí nevzal do své delegace na cestu do Spojených států žádného zástupce ministerstva zahraničí. Šéf kanceláře prezidenta navíc podle médií řekl, že vláda premiéra Donalda Tuska žádnou politiku vůči Spojeným státům nevede, protože s nimi žádné vztahy nemá.
Nawrockého, který se prezidentského úřadu ujal před necelým měsícem, na středu do Bílého domu pozval americký prezident Donald Trump. Nawrocki patří k jeho jasným příznivcům, za což se mu podpory od současné americké administrativy dostalo na jaře v předvolební kampani. Do Washingtonu se Nawrocki vydal na svoji první zahraniční cestu.

Náměstkyně ministerstva zahraničí Anna Radwanová-Röhrenschefová podle televize TVN24 potvrdila, že nikdo z resortu od prezidentské kanceláře na cestu do USA pozvánku nedostal.

"Možná je to tak, že se pan prezident a jeho okolí ještě ve svojí funkci učí," podotkla. "Dejme tomu čas, věřím, že se pan prezident rozhodne pro spolupráci s ministerstvem zahraničí, protože v tom uvidí jednoznačný přínos," dodala.

Server Notes from Poland připomíná, že Nawrockého předchůdce ve funkci Andrzej Duda zástupce ministerstva zahraničí na cesty do ciziny brával. Šlo přitom o politika, který stejně jako současná hlava státu pocházel z národněkonzervativního tábora a jeho vztahy s Tuskovou vládou bývaly chladné.

Šéf prezidentské kanceláře Zbigniew Bogucki ale médiím řekl, Nawrocki neplánoval, že by v jeho delegaci do USA některý polský diplomat. "Nejdříve je třeba se vrátit k dobrým vztahům s USA, které tato vláda nemá," uvedl. Současná polská vláda se podle něj před Trumpem zdiskreditovala. Tusk se o Trumpovi před jeho lednovým návratem do Bílého domu vyjadřoval kriticky.

Podle polské ústavy určuje zahraničí politiku země vláda a prezident v této oblasti spolupracuje s premiérem a příslušným ministrem. Server Notes from Poland píše, že nástup Nawrockého do prezidentského úřadu vyvolal otázky ohledně pozice Polska na mezinárodní scéně, kterou by mohly spory mezi hlavou státu a vládou oslabit. Zřejmě se to projevilo i na srpnové schůzce Trumpa s hlavními evropskými lídry týkající se Ukrajiny, na kterou zástupce Polska nebyl pozván. Polsko přitom patří ke klíčovým spojencům Ukrajiny, která se tři a půl roku brání ruské invazi.

Polsko kompetenční spor mezi vládou a prezidentem o zahraniční politiku zažilo už za Tuskovy první vlády po roce 2007, kdy byl v prezidentském paláci národní konzervativec Lech Kaczyński. Kaczyński v dubnu 2010 zahynul při leteckém neštěstí, na postu hlavy státu ho pak po předčasných volbách nahradil politik pocházející z Tuskova politického uskupení.

Středeční schůzka Nawrockého s Trumpem se podle TVN24 bude týkat hlavně vojenské a energetické bezpečnosti Polska. Polský prezident také plánuje před Trumpem zdůraznit, že Rusku, stejně jako jeho prezidentovi Vladimiru Putinovi, se nedá věřit. V tomto ohledu se jeho postoj neliší od názoru klíčových zemí EU.

Ve Spojených státech v těchto dnech pobývá i šéf polské diplomacie Radoslaw Sikorski. Dnes se v Miami na Floridě sešel se svým americkým protějškem Marcem Rubiem.

 
