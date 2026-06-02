Tento ostrov má Rusům zatopit. NATO z něj staví „nepotopitelnou letadlovou loď“

V době rostoucích obav z ruské agrese, hybridních útoků a nejistoty ohledně závazku USA vůči evropským spojencům a jejich bezpečnosti připravuje nejnovější člen NATO svůj klíčový ostrov na obrannou roli. Kontrola švédského Gotlandu totiž může znamenat ovládnutí velké části Baltského moře.
Vojenští plánovači považují největší ostrov v Baltském moři za jednu z nejzranitelnějších a zároveň strategicky nejdůležitějších frontových lokací v případném konfliktu Severoatlantické aliance s Ruskem.
Gotland leží pouhých 300 kilometrů od silně militarizované ruské exklávy Kaliningrad a představuje jeden z klíčových bodů případného konfliktu.
Pokud by Rusko ostrov ovládlo, mohlo by lépe zabezpečit zásobovací trasy do Kaliningradu, ohrožovat spojeneckou námořní dopravu a komplikovat přesun posil a zásob do pobaltských států, uvedl regionální výzkumně-zpravodajský web Baltic Sentinel.
Pokud však ostrov zůstane pod kontrolou NATO, může výrazně omezit ruské možnosti v Baltském moři a usnadnit obranu pobaltských států. Letouny operující z „nepotopitelné letadlové lodi“ jménem Gotland mohou být také během několika minut nad většinou klíčových oblastí Baltského moře včetně Kaliningradu či Petrohradu.
Kdo ovládá Gotland…
„Když vezmete v úvahu dosah a rozmístění dnešních zbraňových systémů, platí, že kdo ovládá Gotland, může ovládat většinu toho, co se děje v Baltském moři,“ řekl serveru Politico Niklas Granholm, zástupce ředitele Švédské agentury pro obranný výzkum.
Švédsko má přitom v oblasti obrany Gotlandu co dohánět. Za studené války bylo na ostrově rozmístěno až 25 tisíc vojáků, po rozpadu Sovětského svazu však jejich počet klesl na několik stovek a v roce 2005 byla zrušena stálá vojenská posádka i Gotlandský pluk.
První pochybnosti o správnosti tohoto přístupu ale vyvolala válka Ruska s Gruzií v roce 2008 a zásadní přehodnocení přinesla ruská anexe ukrajinského Krymu v roce 2014. Definitivní obrat pak znamenala plnohodnotná ruská invaze na Ukrajinu v roce 2022. Když o dva roky později Švédsko vstoupilo do NATO, tento vývoj potvrdil nutnost znovu opevnit a posílit dříve demilitarizovaný ostrov.
Stockholm již investoval více než 200 milionů eur (přibližně pět miliard korun) do obnovy vojenské infrastruktury, znovu aktivoval systémy protivzdušné obrany a obnovil Gotlandský pluk vybavený obrněnými vozidly CV90 a tanky Leopard 2. Zároveň na ostrov vrátil tisíce vojáků.
Rusko to zkouší sabotážemi
Klíčovou roli ostrova si však pravděpodobně uvědomuje i Moskva. Během posledního roku a půl Gotland zaznamenal náhlý výpadek vody po pravděpodobné sabotáži klíčového čerpadla, poškození podmořského optického kabelu i časté rušení rádiových signálů, které ovlivňuje provoz letadel, sanitek i dalších služeb.
Z možné záškodnické činnosti je podle médií podezříváno právě Rusko. V květnu sehrál Gotland klíčovou roli také během cvičení Aurora 26, při němž vojáci NATO nacvičovali i scénář odražení ruského útoku na ostrov.
