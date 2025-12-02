"Putin cítí pach krve." Ruský novinář prozradil, jaké jsou ukrajinské možnosti

"Putin může zvýšit své požadavky nyní, když cítí, že ukrajinsko-západní koalice je u konce s dechem a v podstatě cítí pach krve, že právě v této chvíli může maximalizovat svůj zisk," říká Ragozin, který z Ruska odešel a dlouhodobě žije v Rize, v pořadu Spotlight News.
Podle něj korupční aféra Ukrajinu oslabuje jak v debatě se Spojenými státy, tak s evropskými spojenci. "Evropské vlády jsou silně proukrajinské, ale jsou pod tlakem nejrůznějších politických sil, včetně krajně pravicových stran, jako je AfD v Německu. A od nynějška budou mít mimořádné potíže vysvětlit, proč by země měla dál podporovat Ukrajinu," poukazuje na možné problémy.
Ragozin také upozorňuje na to, že pokud je mírový plán, který předminulý týden unikl do médií, základem pro budoucí mír, tak to na rozdíl od jiných komentátorů hodnotí ne jako porážku Ukrajiny, ale "jestřábí proválečné lobby na Západě, která v podstatě tlačila Ukrajinu pod Putinův buldozer".´A je podle něj nutné mít na paměti, že Ukrajina zůstane nezávislým a suverénním státem.
Přiblíží nás ale úterní jednání a snahy Trumpovy administrativy o ukončení bojů k míru? "Měli bychom očekávat velmi intenzivní a velmi obtížná jednání. Nemyslím si, že to je Witkoffova poslední cesta do Moskvy. Nemyslím si, že jsme měli poslední jednání mezi americkou a ukrajinskou stranou v Miami nebo kdekoli jinde. Tento fotbal bude ještě nějakou dobu pokračovat. To je moje nejupřímnější předpověď," dodává Ragozin.