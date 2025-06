Tenistka Navrátilová: Dnes bych do Ameriky neemigrovala

Kdyby musela Martina Navrátilová dnes emigrovat, určitě by se nevydala do Spojených států. Bývalá českoamerická tenistka se obává, že se z USA stal totalitní stát, napsal server BBC.

"Nejsem loajální (americkému prezidentovi) Donaldu Trumpovi," uvedla jedna z nejúspěšnějších světových tenistek, která tehdejší Československo opustila v roce 1975 v 18 letech. V rozhovoru s BBC také uvedla, že si myslí, že pokud by emigrovala nyní, tak by ji americké úřady už do Spojených států nepustily.

"Kdybychom byli stále v té samé pozici (jako v roce 1975) a já musela odejít a žít někde jinde, nebyla by to Amerika, protože tady právě teď není demokracie," řekla Navrátilová. Podle ní si ale lidé nevšimli, že se situace postupně zhoršuje.

Spojené státy se podle Navrátilové zcela určitě obrací proti migrantům. "Ministerstvo vnitřní bezpečnosti vyhazuje lidi, vyhazuje je, protože se úplně neztotožňují s Trumpovou agendou. Protože nechtějí políbit prsten," uvedla bývalá tenistka s dvojím občanstvím.

Navrátilová žije 50 let po emigraci se svou manželkou Julií Lemingovou ve Spojených státech. "Všechno je teď nejisté a o to přesně jde. Všichni jsou velice opatrní, protože neví, co se bude dít dál," odpověděla na otázku, zda se bojí o své občanství poté, co americká vláda uskutečnila rozsáhlé protiimigrační razie a Trump zakázal vstup do země občanům 12 států.

S americkým prezidentem ale v jedné věci souhlasí, stejně jako on se staví proti zařazení transgenderových sportovkyň do ženského sportu. "Nemělo by tu být žádné ostrakizování, žádná šikana. Ale mužská těla musí soutěžit v mužských sportech. Stále mohou startovat, nemáme žádný zákaz transgenderových sportovkyň. Musí být ale ve správné kategorii, což je ta mužská," dodala Navrátilová.