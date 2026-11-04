Muslim, homosexuál i indiánská guvernérka. Demokratické vítězství přineslo řadu prvenství

Spojené státy smetla „modrá tsunami“. Demokraté ovládli Kongres a jejich vítězství přineslo hned několik historických milníků. Do Senátu míří první americký muslim i první otevřeně homosexuální muž, Nové Mexiko pak bude mít vůbec první guvernérku z řad původních obyvatel. Podívejte se na přehled nejvýraznějších tváří demokratického vítězství.
James Talarico
Demokrat James Talarico dokázal něco, co se jeho straně v Texasu nepodařilo dlouhých 38 let. V úterních volbách porazil republikána Kena Paxtona a vybojoval tak senátní křeslo v jednom z nejkonzervativnějších amerických států. Demokraté tu naposledy v senátních volbách uspěli v roce 1988.
Sedmatřicetiletý bývalý učitel si držel náskok ve většině průzkumů už několik měsíců a svou kampaň postavil hlavně na tématu rostoucích životních nákladů a kritice republikánského vedení státu. BBC poznamenala, že zdůrazňoval také svoje náboženské kořeny a v projevech pravidelně odkazoval na biblické příběhy.
Jeho soupeři Paxtonovi, kterého finančně podpořil i miliardář Elon Musk, uškodily mimo jiné dřívější politické skandály a obvinění z korupce. Zajímavostí je, že Talarica podpořili i dva členové vlivné republikánské dynastie Bushů.
Podobný průlom zaznamenali demokraté také v Kansasu. Tam senátorské křeslo získal metodistický pastor Adam Hamilton, který porazil dosavadního republikánského senátora Rogera Marshalla. V tradiční republikánské baště demokraté zvítězili v senátních volbách poprvé od roku 1932.
Abdul El-Sayed
Abdul El-Sayed, který patří k progresivnímu křídlu demokratů, se zapíše do dějin jako vůbec první americký muslim, který zasedne v Senátu USA. Demokrat zvítězil v souboji o křeslo za stát Michigan, kde porazil republikána Mikea Rogerse.
Jeho kampaň přitahovala pozornost napříč celými Spojenými státy. Jedním z důvodů byl mimo jiné fakt, že El-Sayedovu soupeřku z demokratických primárek podpořil přímo republikánský kandidát Rogers. El-Sayed se navíc během kampaně stal terčem ostrých útoků ze strany republikánů včetně prezidenta Donalda Trumpa.
Ti zpochybňovali jeho americkou identitu a spojovali ho s podporou terorismu. Trump ho označoval jako džihádistu a „nebezpečně radikálního“. El-Sayed a jeho příznivci podobné výroky odsoudili jako projevy islamofobie a rasismu.
Chris Pappas
Demokratický kongresman Chris Pappas, který zvítězil ve volbách do Senátu v New Hampshire, se stane prvním otevřeně homosexuálním mužem v historii horní komory Kongresu.
Ve volbách porazil republikána Johna E. Sununua. Pappas během kampaně své možné historické prvenství nijak zvlášť nezdůrazňoval. „Nekandiduji proto, abych se zapsal do dějin,“ cituje nově zvoleného senátora agentura AP. Ocenil také, že jeho sexuální orientace nebyla mezi voliči tématem.
Deb Haalandová
Demokratka Deb Haalandová se zapsala do historie jako první indiánská žena zvolená guvernérkou některého z amerických států. V Novém Mexiku porazila republikána a bývalého starostu Gregga Hulla.
Haalandová pochází z kmene Laguna Pueblo. „Dnes večer, v roce, kdy naše země slaví 250 let od svého vzniku, před vámi stojí první indiánská žena v historii zvolená guvernérkou Spojených států,“ prohlásila po vítězství.
Demokratická politička se už v roce 2018 stala jednou z prvních dvou indiánských žen, které usedly v Kongresu. Za prezidenta Joea Bidena pak jako vůbec první zástupkyně původních obyvatel vedla ministerstvo vnitra.
Za zmínku stojí také viceguvernérka Minnesoty Peggy Flanaganová, která byla jako první indiánská žena zvolena do Senátu. Další milník může přidat demokratka Mary Peltola z původního aljašského národa Jupiků - ta by se mohla stát vůbec první senátorkou pocházející z řad původních obyvatel Aljašky.
Hakeem Jeffries
Lídr demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries se může stát prvním černošským předsedou dolní komory Kongresu v historii USA. O jeho zvolení budou poslanci hlasovat při zahájení nového funkčního období 3. ledna.
Šestapadesátiletý politik se narodil v newyorském Brooklynu a je známý mimo jiné tím, že ve svých improvizovaných projevech často cituje texty klasického hip hopu. V Kongresu působí od roku 2013 a v současnosti je nejvýše postaveným černošským voleným politikem ve Spojených státech.
Pokud uspěje, vystřídá ve funkci republikána Mikea Johnsona a stane se jednou z nejvlivnějších osobností americké politiky.