„Ten systém změníme.“ Magyar vytáhnul proti homofobnímu dědictví Orbána

Maďarská vláda změní zákon přijatý v roce 2020 tehdejší vládou Viktora Orbána, který fakticky zakazoval adopci dětí stejnopohlavními páry. Podle agentury Reuters to v sobotu oznámil maďarský premiér Péter Magyar. V Maďarsku byla adopce homosexuálními a lesbickými páry možná do konce roku 2020, pokud jeden z partnerů podal žádost jako svobodná osoba.
Podle zákona, který v roce 2020 prosadila Orbánova národněkonzervativní strana Fidesz, musel žádosti svobodných osob o adopci schvalovat ministr pro rodinné záležitosti. To v praxi znamenalo faktický zákaz.
„Můžeme jednoznačně prohlásit, že tento systém změníme: v takových případech by neměl rozhodovat ministr, politik…, ale spíše odborníci schopní posoudit podmínky, za nichž může dané malé dítě dosáhnout… života, který mu umožní stát se šťastným a harmonickým členem společnosti,“ uvedl na tiskové konferenci Magyar. Ten v dubnu v drtivém volebním vítězství porazil Orbána, který byl u moci 16 let.
Orbán se stylizoval do role obránce takzvaných křesťanských hodnot před západním liberalismem. Prosadil zákony, které znemožňují změnu pohlaví v osobních dokladech, fakticky zastavily možnost adopce dětí stejnopohlavními páry a zakázaly ve školách materiály považované za propagandu homosexuality nebo změny pohlaví.
Maďarsko nikdy nepovolilo sňatky osob stejného pohlaví, ale stále uznává registrované partnerství.
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