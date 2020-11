Temný Obamův okamžik. Eskapáda s "otrávenou" vodou ukázala jeho hlavní slabinu

Zvolení Baracka Obamy prezidentem v roce 2008 bylo světovou senzací. Nejmocnějším mužem světa se stal muž tmavé pleti, který v kampani přesvědčivě sliboval změnu poměrů pod jednoduchým heslem. Change. I proto se nedávno vydaným Obamovým pamětem věnuje taková pozornost. Minulý týden se jen za první den prodalo 890 tisíc výtisků. Obamovo prezidentství však mnoho Američanů zklamalo.

Jednou z událostí, které toto zklamání trefně ilustrují, je i v Česku nepříliš známá kauza kontaminované vody v michiganském městě Flint.

Krizi, která ve Flintu vypukla v roce 2014, způsobila výměna zdroje pitné vody. "Byla to poměrně velká kauza, do které byl namočen republikánský guvernér Rick Snyder. Šlo o to, že se tamní vláda snažila ušetřit. Když začali brát vodu z jiné řeky, tak kvůli jinému charakteru a kvůli tomu, že neaplikovali jisté ochranné metody, začala naleptávat potrubí a do vody začalo unikat olovo," říká ke kauze publicista a autor podcastu Redneck o americké politice Matěj Schneider.

Krize zasáhla celé město, lidé si stěžovali na zdravotní problémy a několik jich také zemřelo na následky legionářské nemoci.

Obama do města zavítal v květnu 2016 na pozvání místní holčičky. Ačkoliv jeho mluvčí slíbil, že se návštěva obejde bez jeho tzv. PR triků, v průběhu řeči zažádal o sklenici vody a napil se z ní. To samé pak ještě zopakoval na tiskové konferenci.

"Dokumentarista Michael Moore později tvrdil, že v té škole, kde měl Obama proslov, nebyla žádná tekoucí voda, což trošku podrývá věrohodnost, jestli se skutečně Obama napil té kontaminované, byť filtrované vody," vysvětluje Schneider

Co přesně se stalo a proč je kauza signifikantní pro část voličů, které Obama jako prezident zklamal? Podívejte se na video v úvodu článku.

2 minuty je autorský formát vedoucího videotýmu Aktuálně.cz Martina Krepindla a grafika a střihače Jakuba Zuzánka.