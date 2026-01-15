Temné vyhlídky? Možná je čas začít pít, měla prohlásit šéfka unijní diplomacie

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová se podle dvou svědků na soukromém novoročním setkání s lídry politických frakcí Evropského parlamentu nechala slyšet, že ačkoliv sama nepije, „možná je pravý čas s tím začít“.
Narážela tak na aktuální politickou situaci ve světě, píše Politico. Se zmíněnou poznámkou totiž měla přijít poté, co si přítomní europoslanci začali navzájem přát šťastný nový rok, ačkoliv – jak někteří sami poznamenali –, ho jako zvlášť šťastný vzhledem ke světovému dění nevnímají.
Zpravodajský server připomíná, že v Evropě panují obavy ohledně zamýšlené anexe Grónska Spojenými státy, ale dokazuje také napjatou situaci v Íránu, pokračující válku na Ukrajině nebo v Gaze a spornou operaci USA ve Venezuele.
Estonka Kaja Kallasová, která koordinuje zahraniční politiku Evropské unie jménem 27 vlád a Evropské komise, v tomto týdnu oznámila, že připravuje návrh na zpřísnění sankcí proti Íránu.
Dánsko za podpory Francie, Německa, Norska a Švédska pak plánuje posílit vojenskou přítomnost v Grónsku, a to v reakci na zvyšující se tlak Donalda Trumpa na převzetí severoamerické državy Dánského království.
Sněmovna dnes večer ukončila debatu o vyslovení důvěry vládě ANO, SPD a Motoristů, která od jejího úterního zahájení trvala rekordních zhruba 26 hodin. Poslanci nyní hlasují o osudu kabinetu ANO, SPD a Motoristů.
Sparťané dál neví, jak na Kometu. Jejich gól v závěru nic neřešil
Hokejisté Brna zvítězili v předehrávaném utkání 42. kola extraligy na ledě Sparty 3:1. Obhájci titulu zdolali Pražany potřetí v sezoně a připsali si třetí výhru za sebou, v tabulce se na sedmou Spartu bodově dotáhli. Shodně gólem a nahrávkou k tomu přispěli obránce Rhett Holland a kapitán Jakub Flek. Domácí ztratili čtyři z posledních duelů, přestože čtyři z nich odehráli před svými diváky.
Proces s přívrženci skupiny Vojáci v záloze za mír odkrývá, jak její členové uvažovali o budoucnosti Česka. Nově během soudu zazněly nahrávky, na nichž šéf spolku Ivan Kratochvíl mluví o době, kdy „to praskne” a militantní skupina se bude moci pustit do díla. Policie její přívržence viní z terorismu či jeho financování. Čtvrteční soud přerušil zásah policie. Anonym patrně nahlásil bombu.
Ukrajinská strana vyjádřila jednoznačný vděk za to, že se Česko rozhodlo pokračovat ve své muniční iniciativě. Pro ukrajinskou armádu je to klíčová věc, řekl český prezident Petr Pavel po dnešním jednání s ukrajinskými představiteli ve Lvově. Prezident také uvedl, že svou návštěvu Ukrajiny nebere jako vzkaz české vládě a že jeho podpora Ruskem napadené země zůstává neměnná.
Libyjské úřady našly hroby migrantů. Přeživší nesou známky mučení
V Libyi ve čtvrtek místní úřady odhalily hroby s nejméně 21 těly migrantů. Deset přeživších, kteří byli drženi v zajetí, vykazují známky mučení. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na bezpečnostní zdroje.