Temné vyhlídky? Možná je čas začít pít, měla prohlásit šéfka unijní diplomacie

Zuzana Marková

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová se podle dvou svědků na soukromém novoročním setkání s lídry politických frakcí Evropského parlamentu nechala slyšet, že ačkoliv sama nepije, „možná je pravý čas s tím začít“.

EU's foreign policy chief Kaja Kallas visits Germany
Estonka Kaja Kallasová, která koordinuje zahraniční politiku Evropské unie jménem 27 vlád a Evropské komise, v tomto týdnu oznámila, že připravuje návrh na zpřísnění sankcí proti Íránu. Foto: REUTERS
Narážela tak na aktuální politickou situaci ve světě, píše Politico. Se zmíněnou poznámkou totiž měla přijít poté, co si přítomní europoslanci začali navzájem přát šťastný nový rok, ačkoliv – jak někteří sami poznamenali –, ho jako zvlášť šťastný vzhledem ke světovému dění nevnímají.

Zpravodajský server připomíná, že v Evropě panují obavy ohledně zamýšlené anexe Grónska Spojenými státy, ale dokazuje také napjatou situaci v Íránu, pokračující válku na Ukrajině nebo v Gaze a spornou operaci USA ve Venezuele.

Estonka Kaja Kallasová, která koordinuje zahraniční politiku Evropské unie jménem 27 vlád a Evropské komise, v tomto týdnu oznámila, že připravuje návrh na zpřísnění sankcí proti Íránu.

Dánsko za podpory Francie, Německa, Norska a Švédska pak plánuje posílit vojenskou přítomnost v Grónsku, a to v reakci na zvyšující se tlak Donalda Trumpa na převzetí severoamerické državy Dánského království.

