Temné příběhy Čechů. Odešli do Ruska za lepším životem, skončili na popravištích a v lágrech

Na sovětských popravištích se prolévala česká krev. V lágrech Gulagu trpěli Češi, kteří s vidinou lepší budoucnosti odešli do Ruska. Většina z nich ještě za cara, menší část opojená bolševismem za Stalina. Příběhy Čechů, kteří se dostali do soukolí sovětských represí, jsou fascinující a stále částečně zahaleny tajemstvím.
Do zapomnění se také kvůli zubu času noří místa stalinského teroru. Připomínat tuto krvavou kapitolu dějin v Rusku není příliš záhodno. Na rozdíl od středoasijských zemí, jejichž identita je založena i na stalinském teroru a hladomoru. Kreml se vydal opačnou cestou. Ruská organizace Memorial, která mapovala hrůzy sovětského režimu, byla soudně zrušena a nedávno prohlášena za extremistickou.
Podcast si můžete poslechnout například zde:
Do nového dílu podcastu Kaviárové tousty si novinář Jiří Just a publicistka Lucie Sulovská pozvali Štěpána Černouška, předsedu občanského sdružení Gulag.cz, které se zabývá historií sovětského teroru, ale i soudobými ruskými represemi.
Podcast Kaviárové tousty
O Rusku v souvislostech. Jirka žije v Rusku. Už 16 let. Lucka žije v Belgii. Už pět let. Oba jsou pořád Češi jako poleno, jen vypadli z českého rybníčku, aby trochu poznali svět. Spojuje je zájem o Rusko. Jirka, politolog a publicista, bydlí na sídlišti v Moskvě i s ruskou manželkou a malým synkem. Lucka, politoložka a publicistka, zájem o Rusko zdědila asi po svém dědečkovi, který tam jako stavař léta pracoval a doma měl úctyhodnou sbírku ruské klasiky. Oba denně sledují ruskou realitu, abyste vy nemuseli.
