"Uvažuji jako sabotér." Analytik CIA před lety předpověděl útok na saúdskou ropu

Knihy bývalého šéfa zvláštních operací americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Roberta Baera měly obrovský úspěch, dokonce podle jedné z nich vznikl film Syriana s Georgem Clooneym v hlavní roli. Po sobotních útocích na saúdskoarabská ropná zařízení to však vypadá, jako by Baer vše předpověděl.

Baer měl rozsáhlé zkušenosti z Blízkého východu a jeho kniha Sleeping with the Devil začíná popisem možné krize v Saúdské Arábii.

Útočník, kterým je šíitský muslim loajální Íránu, pomocí výbušnin vyřadí z provozu obrovskou ropnou rafinerii v saúdskoarabském Abkáiku. Další terorista navede letadlo na ropný terminál Rás Tanúra u pobřeží Perského zálivu, třetí přeruší ropovod vedoucí na západ Saúdské Arábie do přístavu Janbú.

Výsledek? Globální ekonomika obdrží během několika minut boxerský knockout. Když chce někdo dostat svět do hospodářských obtíží, je pro něj nejrychlejší cestou simultánní úder na klíčová ropná zařízení v Saúdské Arábii.

Sobotní útok nejméně deseti bezpilotních letounů na Abkáik a ropné pole Churajs je ale skutečný a Baerovu předpověď silně připomíná. Včetně toho, že najednou vypadla polovina saúdskoarabské denní produkce ropy, zhruba pět milionů barelů. To znamená šest procent celosvětové produkce.

Je to největší otřes na trhu s ropou během tří desítek let - od obsazení Kuvajtu Irákem v roce 1990. "Uvažuji jako sabotér, ale tak nás to v CIA učili," napsal Baer ke svému "návodu", jak rychle srazit saúdskoarabskou produkci. Nesl podtitul "Jak Washington prodal svoji duši za saúdskou ropu".

Komu patřily drony?

V sobotu nad Saúdskou Arábií přeletělo nejméně deset bezpilotních letounů. K útoku se následně přihlásili jemenští povstalci Húsíové, armáda šíitských muslimů, kterou v občanské válce v Jemenu podporuje Írán. Druhou stranu konfliktu - jemenskou vládu - zase podporuje prostřednictvím náletů a pozemních operací Saúdská Arábie.

Spojené státy a Saúdská Arábie ale podezřívají z útoku drony přímo Írán. Z Jemenu by bezpilotní letouny musely letět na východ Saúdské Arábie velmi dlouho. Proto spíše vzlétly z jižního Iráku, kde má Írán přes tamní šíitskou populaci velký vliv a možnost provádět vojenské operace. Důkaz ale zatím nikdo nezveřejnil.

"Škody jsou mnohem větší, než jsme se původně domnívali," řekl jeden z pracovníků saúdské státní ropné společnosti Aramco, které zasažená zařízení patří. Oprava zřejmě potrvá týdny, možná měsíce, uvedl s odvoláním na své zdroje obvykle dobře informovaný deník Wall Street Journal.

Ukázalo se, jak zranitelný saúdský systém je a jak velké bezpečnostní riziko představují drony. Jak velké škody nadělají ti, kdo je použijí, a přitom s nízkými náklady.

"Nejnebezpečnější konflikt naší doby"

Cena ropy Brent stoupla nad 70 dolarů za barel, tedy o 19 procent. Během pondělí ale klesla. Analytik společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler zatím nevidí dopady na peněženky českých řidičů velmi dramaticky.

"Prodejci pohonných hmot mají tendenci promítat zdražení ropy do cen. Ale v tuto chvíli je cena vyšší oproti době před útoky o osm procent, což je dost, ale pořád je to ještě v rámci normálních výkyvů. Téměř dvacet procent byl extrém, ale tohle prvotní zdražení bylo přehrané, tak fatální ten výpadek není," řekl Pfeiler Aktuálně.cz.

Ačkoliv mnohé státy mají strategické rezervy na několik měsíců, nad dodávkami ropy leží stín potenciálního zničujícího konfliktu. Stojí proti sobě Spojené státy a jejich spojenec Saúdská Arábie proti Íránu. Americký prezident Donald Trump se snaží Írán ekonomicky oslabit ropným embargem a nutí mnoho zemí, aby přestaly dovážet íránskou ropu. S částečných úspěchem: meziročně se vývoz íránské ropy snížil z více než 2,3 milionu barelů na zhruba milion barelů.

Trumpův tlak už spustil krizi v Perském zálivu. Po letošních útocích na tankery, ze kterých USA obvinily právě Írán, jsou v ohrožení dodávky z této oblasti. Pokud by konflikt eskaloval ve válku, do které by se vedle USA a Íránu zapojila i Saúdská Arábie a další země na pobřeží Perského zálivu, cena ropy by vystřelila nahoru. Už nyní ji tlačí vzhůru obavy z této války.

Ještě horší by byla situace, kdy by byl do konfliktu nějaký způsobem zatažen Izrael. Stát, který považuje Írán za svoji největší hrozbu. Německý týdeník Die Zeit nedávno publikoval článek s některými informacemi, kterými disponuje německá rozvědka BND. Ta označuje potenciální válku se zapojením USA, Izraele, Íránu a Saúdské Arábie za "nejnebezpečnější konflikt naší doby".

Vlivný americký senátor Lindsey Graham přitom už vyzval prezidenta Trumpa, aby zvážil bombardování íránských ropných zařízení.

