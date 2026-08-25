Téměř 50 tisíc zadržených. ICE za Trumpa výrazně rozšířil zátahy

Agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v červenci zadrželi téměř 50 tisíc lidí, nejvíce za jediný měsíc od návratu prezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu v lednu loňského roku. Informovala o tom v úterý agentura AP s odvoláním na vládní údaje.
Nárůst počtu zadržených ukazuje, že Trumpova administrativa nadále prosazuje program hromadných deportací, a to i přes určitou změnu přístupu, k níž se uchýlila začátkem letošního roku, podotkla AP.
Od ostře sledovaných operací ve velkých amerických městech, které narážely na odpor veřejnosti i opozičních demokratů, ICE přešel ke způsobu zatýkání, jimž vzbuzuje menší pozornost.
Počet 49.571 zatčených osob za červenec představuje 15procentní nárůst oproti předchozímu měsíci a 70procentní skok ve srovnání s 29.241 zatčenými za únor, kdy Trumpova administrativa ukončila zátah v Minnesotě.
Operace zaměřená na nelegální migraci tehdy vedla k masovému zadržování lidí, rozsáhlým protestům a ke smrti dvou osob, které zastřelili federální agenti. AP vychází z analýzy dat, která úřad ICE poskytuje Kalifornské univerzitě v Berkeley.
Prudký nárůst počtu zadržených v posledních týdnech podle AP souvisí se zatýkáním při běžných silničních kontrolách. Agenti ICE se stále častěji spoléhají na státní a místní policii, která přebírá jejich roli, píše AP. Začali navíc zatýkat v řadách zhruba 350 tisíc Haiťanů, kteří do USA uprchli před násilím či kvůli přírodním katastrofám a kterým Trumpova administrativa po vyhraném soudním sporu odebrala ochranu před vyhoštěním.
V měsíci před nástupem Trumpa do úřadu počet zadržených migrantů činil něco málo přes osm tisíc; podle AP šlo převážně o migranty přemístěné z městských či státních věznic a vazebních zařízení a předané úřadu ICE za účelem vyhoštění ze země.
Během prvního roku Trumpova druhého mandátu začala tato čísla stoupat s tím, jak administrativa uvolnila omezení ohledně toho, koho a kde mohl ICE zadržovat, a zároveň do úřadu napumpovala miliardy dolarů.
Loni v prosinci už počet zatčených dosáhl nejméně 40.177, ukázaly údaje získané na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Po smrtelných střelbách v lednu v Minnesotě, které vyvolaly bouřlivé protesty i reakce ze strany demokratických zákonodárců, začaly počty zatčených od února klesat. Po měsících stagnace pak ale v červnu tento údaj opět prudce vzrostl.
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