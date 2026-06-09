Televize Rai čelí žalobě o miliardy. Figuruje v ní Berlusconi a pověstná bunga bunga

Italská televize Rai a deník Il Fatto Quotidiano čelí požadavku na odškodnění ve výši stovek milionů eur (několika miliard korun) kvůli zprávám o milosti bývalé spolupracovnici expremiéra Silvia Berlusconiho Nicole Minettiové. Píše to úterní italský tisk.
Minettiová a její partner Giuseppe Ciprinai tvrdí, že zprávy obou médií jsou nepravdivé a poškodily jejich osobní pověst a pověst jejich firem. Jednu žalobu podala dvojice ve Spojených státech.
Minettiová byla osobní spolupracovnicí italského expremiéra Berlusconiho. V letech 2010 až 2011 zajišťovala dámský doprovod pro večírky v Berlusconiho vilách, které kvůli erotickému podtextu média začala označovat jako bunga bunga.
Minettiové byla v roce 2010 svěřena do dočasné péče nezletilá dívka původem z Maroka, která se účastnila večírků pod pseudonymem Ruby. Dívku policie zadržela kvůli podezření z krádeže a na její propuštění tlačil Berlusconi s nepravdivým argumentem, že jde o vnučku egyptského prezidenta a že tudíž hrozil mezinárodní skandál. Právě Minettiová si Ruby na policii vyzvedla.
V souvislosti s pořádáním večírků pro Berlusconiho a zpronevěřením veřejných fondů v době, kdy byla krajskou zastupitelkou v Lombardii, byla Minettiová dvakrát odsouzena k nepodmíněným trestům. V dubnu ale média objevila, že italský prezident Sergio Mattarella Minettiové udělil milost. Navzdory zaběhnuté praxi prezidentská kancelář o milosti neinformovala tiskovým prohlášením. Kancelář to zdůvodnila tím, že v rozhodnutí o milosti hrál roli vážný zdravotní dítěte, které adoptovala Minettiová se svým partnerem Giuseppem Ciprianim a jehož soukromí chtěla kancelář chránit.
V reportážích média zpochybnila pravdivost některých tvrzení, kterými prezidentská kancelář odůvodnila milost. Poukázala také na to, že Minettiová milost dostala, ačkoliv nestrávila ani den ve vězení, a vyjádřila pochybnosti, že změnila životní styl. Například deník Il Fatto Quotidiano tvrdil, že na svém ranči v Uruguayi Cipriani a Minettiová pořádali erotické večírky a že vlivný italský podnikatel figuruje v dokumentech sexuálního delinkventa Jeffreyho Epsteina. Mattarella přitom milost uděluje jen v ojedinělých případech.
Prezidentská kancelář nechala v reakci na média záležitosti znovu přezkoumat generální prokuraturou v Miláně. Prokuratura minulý týden vydala prohlášení, podle kterého nevidí důvod revidovat hodnocení žádosti o milost a uvedla, že některé informace, které zveřejnila média, nejsou pravdivé. Prezidentská kancelář pak uvedla, že nevidí důvod pro přehodnocení milosti.
Po prohlášení generální prokuratury a prezidentské kanceláře právníci Minettiové a Ciprianiho oznámili, že se jejich klienti budou soudit o odškodné za poškození dobrého jména. Ciprianiho firma ve Spojených státech bude požadovat prostřednictvím soudní žaloby po televizi Rai a deníku Il Fatto Quotidiano odškodnění ve výši 250 milionů dolarů (5,25 miliardy korun). Firma tvrdí, že zprávy obou médií poškodily její podnikání. Kromě toho v Itálii budou požadovat 6,5 milionu eur (téměř 158 milionů korun). Advokáti chtějí s médii jednat ve smírčím řízení. Il Fatto Quotidiano označil požadavky za zastrašování a za svými zjištěními si stojí.
Mohlo by vás zajímat : Gang přepadl v Itálii dodávku uprostřed dálnice za bílého dne
A Polsko nic? Tusk varuje spojence, chce s nimi také jednat o Ukrajině
Polsko by se mělo podílet na jakýchkoliv jednáních, jejichž cílem je ukončit válku na Ukrajině, řekl dnes polský premiér Donald Tusk podle agentury Reuters. V neděli se v Londýně s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským sešel britský premiér Keir Starmer, německý kancléř Friedrich Merz a francouzský prezident Emmanuel Macron.
„Zůna je úplně nejslabší, Babiš ho nahradí.“ Černochová účtuje s ministrem obrany
„Když jsem o panu Zůnovi v roce 2022 při volbě náčelníka generálního štábu prohlásila, že ho nechci, protože je malý bojař, tak dnes bych to podtrhla deseti vykřičníky!“ pouští se do současného ministra obrany. A stejně ostře poslankyně a bývalá ministryně Jana Černochová v pořadu Spotlight častuje premiéra Andreje Babiše kvůli jeho čachrům s obrannými výdaji.
„Zůna je úplně nejslabší, Babiš ho nahradí.“ Politička účtuje s ministrem obrany
„Když jsem o panu Zůnovi v roce 2022 při volbě náčelníka generálního štábu prohlásila, že ho nechci, protože je malý bojař, tak dnes bych to podtrhla deseti vykřičníky!“ pouští se do současného ministra obrany. A stejně ostře poslankyně a bývalá ministryně Jana Černochová v pořadu Spotlight častuje premiéra Andreje Babiše kvůli jeho čachrům s obrannými výdaji.
„Říká lidem, že Bém má peníze z kratomu.“ Expert ostře o jednání s Babišem
Ředitel Asociace poskytovatelů adiktologických služeb (APAS) Matěj Hollan v rozhovoru pro Aktuálně.cz popisuje příčiny a kontext reformy, se kterou před několika týdny přišel premiér Andrej Babiš (ANO). Ten je podle Hollana ve vleku svého okolí a hledá způsob, jak situaci vyřešit. Hollan na Babišovi nenechává nit suchou, přesto podle něj nejsou vyhlídky úplně beznadějné.
Kellner se po havárii nedočkal rychlé pomoci. Soudní znalec ztrhal žalovanou firmu
Po zmizení vrtulníku s českým miliardářem Petrem Kellnerem na Aljašce provozovatelská společnost Tordrillo Mountain Lodge (TML) neučinila klíčové kroky. Nevyslala průzkumný let, nespustila nouzový plán a neupozornila pátrací a záchranné složky. V pondělí to u soudu v Anchorage řekl soudní znalec v oblasti vrtulníkového provozu Corey Taylor.