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Zahraničí

Televize Rai čelí žalobě o miliardy. Figuruje v ní Berlusconi a pověstná bunga bunga

ČTK

Italská televize Rai a deník Il Fatto Quotidiano čelí požadavku na odškodnění ve výši stovek milionů eur (několika miliard korun) kvůli zprávám o milosti bývalé spolupracovnici expremiéra Silvia Berlusconiho Nicole Minettiové. Píše to úterní italský tisk.

Silvio Berlusconi.
Silvio Berlusconi.Foto: Reuters
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Minettiová a její partner Giuseppe Ciprinai tvrdí, že zprávy obou médií jsou nepravdivé a poškodily jejich osobní pověst a pověst jejich firem. Jednu žalobu podala dvojice ve Spojených státech.

Minettiová byla osobní spolupracovnicí italského expremiéra Berlusconiho. V letech 2010 až 2011 zajišťovala dámský doprovod pro večírky v Berlusconiho vilách, které kvůli erotickému podtextu média začala označovat jako bunga bunga.

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Minettiové byla v roce 2010 svěřena do dočasné péče nezletilá dívka původem z Maroka, která se účastnila večírků pod pseudonymem Ruby. Dívku policie zadržela kvůli podezření z krádeže a na její propuštění tlačil Berlusconi s nepravdivým argumentem, že jde o vnučku egyptského prezidenta a že tudíž hrozil mezinárodní skandál. Právě Minettiová si Ruby na policii vyzvedla.

V souvislosti s pořádáním večírků pro Berlusconiho a zpronevěřením veřejných fondů v době, kdy byla krajskou zastupitelkou v Lombardii, byla Minettiová dvakrát odsouzena k nepodmíněným trestům. V dubnu ale média objevila, že italský prezident Sergio Mattarella Minettiové udělil milost. Navzdory zaběhnuté praxi prezidentská kancelář o milosti neinformovala tiskovým prohlášením. Kancelář to zdůvodnila tím, že v rozhodnutí o milosti hrál roli vážný zdravotní dítěte, které adoptovala Minettiová se svým partnerem Giuseppem Ciprianim a jehož soukromí chtěla kancelář chránit.

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V reportážích média zpochybnila pravdivost některých tvrzení, kterými prezidentská kancelář odůvodnila milost. Poukázala také na to, že Minettiová milost dostala, ačkoliv nestrávila ani den ve vězení, a vyjádřila pochybnosti, že změnila životní styl. Například deník Il Fatto Quotidiano tvrdil, že na svém ranči v Uruguayi Cipriani a Minettiová pořádali erotické večírky a že vlivný italský podnikatel figuruje v dokumentech sexuálního delinkventa Jeffreyho Epsteina. Mattarella přitom milost uděluje jen v ojedinělých případech.

Prezidentská kancelář nechala v reakci na média záležitosti znovu přezkoumat generální prokuraturou v Miláně. Prokuratura minulý týden vydala prohlášení, podle kterého nevidí důvod revidovat hodnocení žádosti o milost a uvedla, že některé informace, které zveřejnila média, nejsou pravdivé. Prezidentská kancelář pak uvedla, že nevidí důvod pro přehodnocení milosti.

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Po prohlášení generální prokuratury a prezidentské kanceláře právníci Minettiové a Ciprianiho oznámili, že se jejich klienti budou soudit o odškodné za poškození dobrého jména. Ciprianiho firma ve Spojených státech bude požadovat prostřednictvím soudní žaloby po televizi Rai a deníku Il Fatto Quotidiano odškodnění ve výši 250 milionů dolarů (5,25 miliardy korun). Firma tvrdí, že zprávy obou médií poškodily její podnikání. Kromě toho v Itálii budou požadovat 6,5 milionu eur (téměř 158 milionů korun). Advokáti chtějí s médii jednat ve smírčím řízení. Il Fatto Quotidiano označil požadavky za zastrašování a za svými zjištěními si stojí.

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