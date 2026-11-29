Britská moderátorka a lékařka Renée Hoenderkampová v 59 letech čeká třetí dítě. Britské kliniky ji kvůli věku odmítly, podstoupila proto umělé oplodnění z vlastních dříve zamražených vajíček v Polsku. Odborníci před oslavou pozdního mateřství varují: hrozí těžké komplikace i falešná naděje pro další ženy. V Česku by zákrok nebyl legální.
Devětapadesátiletá praktická lékařka a moderátorka konzervativní televize GB News Renée Hoenderkampová zaskočila v polovině listopadu své kolegy přímo před kamerami. V živém vysílání pořadu The Saturday Five oznámila, že je ve dvanáctém týdnu těhotenství a čeká holčičku. Než se dítě narodí, oslaví už šedesáté narozeniny.
Hrozby smrti
Pro Hoenderkampovou jde o třetího potomka, s obrovským věkovým rozestupem mezi sourozenci. Prvního syna Caluma, kterému je dnes 37 let, porodila v jednadvaceti letech, dceru Alice pak porodila v jednapadesáti letech po nečekaném přirozeném početí, jak popsala v deníku Daily Mail. Otcem očekávané holčičky je její šestašedesátiletý partner Colin Natali.
Zatímco britské kliniky léčbu neplodnosti u žen kolem pětapadesáti let zpravidla odmítají a státní zdravotní systém NHS hradí zákroky jen do zhruba čtyřiceti až dvaačtyřiceti let, Hoenderkampová se obrátila do zahraničí. Rozhodla se využít vlastní vajíčka, která si preventivně nechala zamrazit už po třicítce.
Našla si kliniku v Polsku, kde tamní zákon o léčbě neplodnosti nestanovuje žádnou horní věkovou hranici pro samoplátce a ponechává rozhodnutí na posouzení lékaře podle zdravotního stavu pacientky – věkové stropy 42 a 45 let platí v Polsku jen pro státní dotační program. Po kardiologických a dalších vyšetřeních a genetickém testování embryí Hoenderkampová na třetí pokus otěhotněla.
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Oznámení vyvolalo na sociálních sítích bouři. Moderátorka se podle časopisu The Cut setkala s vlnou urážek, v nichž ji lidé označovali za sobeckou a nechutnou, a obdržela i přání smrti pro nenarozené dítě. Sama se brání tím, že v téměř šedesáti letech má na mateřství mnohem více času, trpělivosti a finanční stability než v jednadvaceti, kdy se krátce po porodu vrátila do práce a syna vídala jen večer. Poukázala také na dvojí metr společnosti, protože věk jejího šestašedesátiletého partnera téměř nikdo neřeší.
Zdravotní rizika
Lékaři však za mediálně vděčným příběhem vidí především závažná zdravotní rizika. Skutečnost, že Hoenderkampová použila vlastní vajíčka odebraná před desítkami let, sice výrazně snižuje riziko chromozomálních vad plodu, nijak ale nechrání téměř šedesátileté tělo před obrovskou zátěží těhotenství a porodu.
Klinické přehledy zaměřené na rodičky po padesátce ukazují, že až 30 až 45 procent takových těhotenství provázejí komplikace a více než třetina žen musí být během těhotenství hospitalizována, shrnuje odborný přehled v časopise Contemporary OB/GYN.
Mezi nejčastější potíže patří preeklampsie – nebezpečný stav spojený s vysokým krevním tlakem a poškozováním orgánů matky –, která podle analýz publikovaných v odborné literatuře postihuje 20 až 35 procent těhotných po padesátce, a těhotenská cukrovka, jež zvyšuje riziko poškození placenty i nadměrné hmotnosti plodu.
S přibývajícími lety roste i pravděpodobnost předčasného porodu a narození mrtvého dítěte. Americká asociace porodníků a gynekologů kvůli tomu doporučuje u žen nad čtyřicet let častější kontroly plodu v závěru těhotenství.
Většina porodů po padesátce končí císařským řezem. Britská Královská asociace porodníků a gynekologů císařský řez ve vyšším věku řadí mezi významné rizikové faktory pro vznik žilní trombózy, která může vést k život ohrožující plicní embolii. Americká společnost pro reprodukční medicínu ve svém etickém stanovisku přenos embryí ženám nad 55 let obecně nedoporučuje, a to ani v případě, že jsou zcela zdravé.
Děti jako předčasní pečovatelé
Vedle medicínských hrozeb zvedají odborníci i sociální a etické otázky směřující k samotnému dítěti. Až bude dceři Hoenderkampové patnáct let, matce bude pětasedmdesát a otci přes osmdesát. Kritici proto namítají, že rodiče vystavují dítě vysoké pravděpodobnosti, že o ně přijde ještě před vstupem do dospělosti.
Rozsáhlý odborný rozbor psycholožky Julianne Zweifelové a jejích kolegů v databázi PubMed Central připomíná pojistně matematická data: už padesátiletá matka má zhruba devítiprocentní pravděpodobnost, že zemře dříve, než její dítě oslaví patnáctiny, a téměř patnáctiprocentní, že se nedožije jeho dvacetin. U padesátiletého otce je toto riziko čtrnáct, respektive dvaadvacet procent – a v případě Hoenderkampové i jejího partnera je věkový odstup ještě výrazně větší.
Děti velmi starých rodičů navíc podle studie častěji končí v roli pečovatelů o nemocné či stárnoucí rodiče ještě před dospělostí, což u nich zvyšuje výskyt úzkostí, depresí a odkládání vlastního vzdělání i vztahů. Výzkumy zároveň vyvracejí představu, že čím starší rodič, tím lepší výchova: přínosy rodičovské zralosti se podle citovaných dat po třicátém až čtyřicátém roce věku vyrovnávají.
Na práva dítěte upozornila v reakci pro deník Daily Mail také zakladatelka britské iniciativy Surrogacy Concern Helen Gibsonová, která požaduje zákonný věkový strop padesát let i pro soukromé kliniky. „Musíme se ptát, zda je fér přivést na svět dítě v 59 letech, když pak nemusí mít rodiče po boku při vstupu do dospělosti,“ uvedla.
Falešná naděje
Reprodukční lékaři zároveň varují před širším dopadem podobných zpráv na veřejnost. Příběh Hoenderkampové je totiž výjimečný hned dvakrát: v padesáti otěhotněla náhodou přirozeně a v devětapadesáti měla k dispozici vlastní vajíčka zamražená před více než dvaceti lety. Drtivá většina žen, které se po čtyřicítce inspirují příběhy slavných matek, ale žádné zásoby z mládí nemá.
Předseda Britské společnosti pro plodnost Adam Balen upozornil v deníku The Independent, že média sice ochotně šíří „zázračné“ zprávy o slavných ženách rodících po čtyřicítce či padesátce, ale veřejnost už nevidí zástupy žen, kterým léčba nevyšla, a často se zamlčuje, že k úspěchu vedla darovaná vajíčka mladých dárkyň. Deník The Guardian v této souvislosti připomněl varování gynekoložky Geety Nargundové, že reprodukční průmysl někdy prodává ženám falešnou naději, která je povzbuzuje k odkládání mateřství.
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Statistiky britského regulačního úřadu HFEA tento rozdíl potvrzují. Při mimotělním oplodnění vlastními vajíčky klesá úspěšnost – tedy pravděpodobnost narození živého dítěte na jedno přenesené embryo – z 35 procent u žen do 34 let na pouhých pět procent ve věku 43 až 44 let. Dlouhodobá španělská studie téměř 4200 žen prezentovaná na evropské konferenci reprodukční medicíny pak od 44 let zaznamenala úspěšnost jen 1,3 procenta.
Pokud však lékaři použijí vajíčka mladší dárkyně, drží se podle analýzy HFEA naděje na porod nad 30 procenty bez ohledu na věk příjemkyně – u pacientek mezi 45 a 50 lety tak darovaná vajíčka tvoří už téměř polovinu všech cyklů.
Záchranou přitom nemusí být ani preventivní mražení vlastních vajíček, pokud s ním žena otálí. Gynekolog Harish Bhandari pro Daily Mail zdůraznil, že postup nezaručuje budoucí dítě, protože část vajíček nepřežije rozmrazení ani vývoj v embryo.
Tým z londýnské Imperial College vedený Timothym Bracewellem-Milnesem zase varoval, že většina žen k mražení přistupuje až těsně před čtyřicítkou jako k poslední záchraně a výrazně přeceňuje jeho šance na úspěch.
Tvrdý strop v Česku
V České republice by Hoenderkampová podobný zákrok podstoupit nemohla. Tuzemský zákon o specifických zdravotních službách z roku 2011 totiž v paragrafu 6 jasně stanovuje, že umělé oplodnění lze provést ženě jen tehdy, pokud její věk nepřekročil 49 let, a navíc výhradně na společnou písemnou žádost muže a ženy tvořících neplodný pár. Z veřejného zdravotního pojištění pak pojišťovny podle informací VZP hradí léčbu ženám jen do dne čtyřicátých narozenin – tedy do 39 let a 364 dnů.
Přesto se i v Česku věk matek posouvá vzhůru. Podle dat Českého statistického úřadu stoupl průměrný věk prvorodiček v roce 2025 na 29,2 roku a celkový průměrný věk rodiček na 30,6 roku, přičemž počet živě narozených dětí klesl na historické minimum 77,6 tisíce.
Před spoléháním na pozdní zázraky medicíny varují i čeští odborníci. Předseda Sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti Štěpán Machač v rozhovoru pro Novinky.cz uvedl, že po čtyřicítce padá úspěšnost umělého oplodnění s vlastními vajíčky k deseti až dvaceti procentům, a pacientky by měly mít realistická očekávání.
V rozhovoru pro Seznam Zprávy pak zdůraznil, že lékaři nechtějí ženy povzbuzovat k odkládání těhotenství k pětačtyřicítce a přejí si, aby rodily pokud možno do čtyřiceti let – a i preventivní zmrazení vajíček má podle něj smysl hlavně před pětatřicátým rokem života. Současný český zákonný a etický limit 49 let tak podle něj v tuzemsku obstojí.
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