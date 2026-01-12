Teherán navrhl jednání s USA, řekl Trump. Bílý dům zvažuje možnosti zásahu v Íránu

Írán navrhl jednání se Spojenými státy poté, co Washington zvažoval i použití síly vůči tamnímu režimu. Uvedl v neděli podle agentur americký prezident Donald Trump. Přípravy na schůzku jsou v procesu. V Íránu pokračují protivládní demonstrace, při nichž podle aktivistů zahynulo nejméně 544 lidí, píše agentura AP.
"Íránští představitelé zavolali v sobotu. Chtějí jednat," řekl Trump novinářům na palubě Air Force One. "Možná budeme muset zasáhnout ještě před setkáním," dodal však šéf Bílého domu.
Předtím v neděli večer tamního času (pondělní brzké ráno SEČ) Trump podle agentur AFP a Reuters potvrdil, že s americkou armádou zvažují několik možností postupu vůči Íránu včetně vojenského zásahu.
V Íránu už přes dva týdny pokračují rozsáhlé protesty proti teokratickému režimu. Kvůli přerušení internetového a mezinárodního telefonického spojení, které trvá už od čtvrtka, je stále obtížnější odhadovat rozsah demonstrací. Panují obavy, že teokratický režim využije informačního vakua k tvrdému potlačení sílících protestů. Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí už dříve naznačil, že režim navzdory varování ze strany Spojených států tvrdě zasáhne.
Dnes také vyzval bývalý korunní princ Rezá Pahlaví, syn posledního íránského šáha a představitel íránské opozice, íránské bezpečnostní síly, aby se k protestům přidaly.
Současné protesty jsou největší od demonstrací z přelomu let 2022 a 2023, které následovaly po smrti mladé Íránky Mahsy Amíníové v policejní cele. Roznětkou nynějších nepokojů se staly 28. prosince protesty obchodníků v Teheránu rozhořčených poklesem hodnoty íránské měny rijál. Postupně se k nim přidaly další skupiny obyvatel včetně vysokoškolských studentů, nepokoje tak přerostly v rozsáhlé protivládní demonstrace po celé zemi.
