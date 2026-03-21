"Teflonový Elon" podle soudu podvedl investory. Mohlo by ho to přijít hodně draho

Miliardář Elon Musk podvedl investory společnosti Twitter. Sociální síť hanil, aby ji mohl koupit za nižší cenu, než byla jeho původní nabídka za 44 miliard dolarů (931 miliard Kč), rozhodl v pátek soud. Informuje o tom agentura Bloomberg.
Porotci federálního soudu v San Franciscu v pátek došli k závěru, že Musk úmyslně uvedl akcionáře Twitteru v omyl, když tweetoval, že sociální síť – nyní s názvem X – má příliš mnoho falešných účtů. Následně se pak pokusil od koupě odstoupit. Výše škody, kterou musí Musk zaplatit jednotlivým investorům, bude určena později, až akcionáři zveřejní své nároky.
Soudci vypočetli, o kolik Muskovy výroky snižovaly cenu akcií společnosti za každý obchodní den v období přibližně pěti měsíců. Výše odškodného, které musí Musk zaplatit jednotlivým investorům, by mohla dosáhnout stovek milionů nebo dokonce miliard dolarů.
Rozsudek představuje pro nejbohatšího člověka světa podle Bloombergu vzácnou porážku u soudu. Muskovi se někdy přezdívá „teflonový Elon“, protože se mu často dařilo vyhrávat spory, kde mu skoro nikdo nedával šanci na úspěch.
„Tento případ je mnohem větší než Twitter, dotýká se přímo jádra Wall Street a toho, co se tam v posledních letech děje,“ uvedl analytik Joseph Cotchett ze společnosti Cotchett, Pitre & McCarthy LLP. „Je to skvělý příklad toho, jak se nechovat k průměrnému investorovi,“ dodal.
Muskovi právníci už uvedli, že se odvolají, a připomněli, že v jiných odvolacích řízeních vyhrával. Muskovo čisté jmění činí 661,1 miliardy dolarů, případnými škodami pravděpodobně významně neutrpí, píše Bloomberg.
ŽIVĚ Blížíme se dosažení svých cílů v Íránu, napsal Trump. Zvažuje utlumení operací
Spojené státy se ve válce proti Íránu blíží dosažení svých cílů a zvažují utlumení svých vojenských operací na Blízkém východě. Na své sociální síti Truth Social to v pátek napsal americký prezident Donald Trump. Hormuzský průliv mají střežit ty země, které ho používají, což Spojené státy nejsou, dodal Trump s tím, že USA přesto vypomohou, pokud je o to tyto země požádají.
ŽIVĚ Ukrajina vyslala na Rusko bezmála 300 dronů, úřady hlásí raněné
Ukrajina v noci na sobotu vyslala na Rusko 283 bezpilotních letounů, což je jeden z nejvyšších počtů od začátku konfliktu. Úřady hlásí nejméně dva zraněné, napsala s odvoláním na ruské ministerstvo obrany agentura AFP. Ukrajina se od února 2022 brání ruské vojenské invazi a podniká odvetné údery.
„Jste na černé listině, víme o vás všechno.“ Jak izraelská armáda zabíjí v Íránu
Izrael i Spojené státy pokračují v útocích na Írán. První zmínění přitom útočí například i na policejní stanice či kontrolní stanoviště. Tajné služby pak shromažďují informace i od místních, kteří Izraelce na některé cíle údajně navádějí.
Komentář: A pak přišel Putin a po něm Trump. Zapomeňte na pohádky z Hollywoodu
Nebojte se. Nechci moralizovat, vzpomínat na „staré dobré časy, v nichž ještě věci fungovaly“, ani lámat hůl nad současným světem, jak by mohl naznačovat titulek. Pokusím se jen nasvítit realitu tak, jak ji často nechceme vidět.
"Ten, který nás nakopl." Na Nečase zase prší chvála, parťáci sklízí obdiv za zadovky
Martin Nečas dál oslňuje hokejovou NHL. Český útočník Colorada otevřel skóre utkání s Chicagem, na další dvě branky přihrál a při výhře 4:1 se stal největší hvězdou utkání.