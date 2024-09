Teď už jsou ideální. Ukrajinci přišli na to, jak zbavit slabin klíčové německé tanky

Hlavní bojové tanky Leopard 1, kterých Ukrajina dostala od západních spojenců téměř 200, byly při střetech s Rusy zranitelné. Nyní 5. samostatná obrněná brigáda poprvé veřejně předvedla jejich modernizaci.

„Teď už jsou ideální.“ Ukrajinci přišli na to, jak se zbavit slabin tanků Leopard. | Video: Aktuálně.cz/Facebook/Оперативне командування "Захід"

Poté co lehké tanky z 80. let dorazily od německo-dánsko-nizozemského konsorcia, se ukázalo, že padesát let stará konstrukce je velmi zranitelná moderními zbraněmi a zejména bezpilotními letouny.

Leopard má mnoho silných stránek. Dosahuje rychlosti až 70 km/h, hlavní kanón L7 ráže 105 mm dokáže přesně zasáhnout na vzdálenost až čtyř kilometrů. Ukrajinci se proto rozhodli, že odstraní jeho slabiny, aby patřil mezi nejlepší hlavní tanky, které mají k dispozici proti ruskému agresorovi, píše deník Kyiv Post.

Tato vylepšení zahrnují výbušné reaktivní pancéřování (ERA), které pokrývá celou čelní část včetně spodní desky, věž a přibližně 75 procent boční části trupu, přičemž zvláštní dodatečná ochrana je poskytována zranitelnému spoji věže a trupu.

Dalším klíčovým prvkem modernizace je podle Kyiv Postu síťová "kukla", která sníží sílu útoku dronů. Tank dokáže "kuklu" rychle rozvinout i během boje. Příslušníci brigády si vylepšené tanky Leopard 1 pochvalovali. "Ideální stroj pro válku. Ideální stroj na ničení nepřítele," poznamenal jeden z vojáků.

Tankisté ocenili také systém řízení palby EMES-18, který vychází z modernějšího systému tanku Leopard 2. Ten obsahuje noční zaměřovač, který umožňuje efektivní palbu v plném rozsahu i v noci. Tento rozsah je větší než u většiny ruských tanků, z nichž mnohé jsou vybaveny horšími zaměřovači ze sovětské éry.

Další silnou stránkou je protipancéřová průbojná střela APFSDS, která umí překonat konvenční čelní ochranu ruských tanků T-72, T-80 a T-90.

Jedinou starost ukrajinským tankistům tak dělá zajištění munice pro hlavní kanon tanku, přestože ho stále používají v Izraeli, Jižní Koreji, Jihoafrické republice a Argentině. Navíc munice používaná americkým mobilním zbraňovým systémem M1128 Stryker je s kanonem L7 kompatibilní, dodává Kyiv Post.

