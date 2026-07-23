„Teď přijde armagedon." V Rusku se děsí nového šéfa ukrajinské armády

Jmenování Mychajla Drapatého novým vrchním velitelem ukrajinské armády vyvolalo v Rusku značné obavy. Tamní vojenští komentátoři a analytici varují, že v čele ukrajinských sil stane podstatně nebezpečnější a schopnější protivník než jeho předchůdce Oleksandr Syrskyj.
Prezident Volodymyr Zelenskyj jmenoval Drapatého do funkce v úterý, téměř po týden trvajících protivládních protestech. Právě odchod dosavadního šéfa armády Syrského patřil k hlavním požadavkům demonstrantů.
Třiačtyřicetiletý Drapatyj patří k nejzkušenějším a nejrespektovanějším ukrajinským velitelům. Proti Rusku bojuje už od roku 2014 a během několika let se z pozice velitele praporu vypracoval až na samotný vrchol armády.
Právě svým raketovým vzestupem budí respekt i u ruských vojenských blogerů. Podle nich jde o protivníka, kterého není radno podceňovat.
„Drapatému je teprve 43 let. A tuto válku začínal jako velitel praporu,“ upozornil proruský bloger ukrajinského původu Jurij Podoljaka. „Je to pro nás špatná zpráva. Generál, který vyrostl během války a válce skutečně rozumí, je velmi nebezpečný protivník,“ dodal.
„Nenávidí nás,“ zní z Ruska
Podobně reagoval i vojenský bloger Kirill Fedorov, jehož telegramový kanál sleduje téměř půl milionu lidí. Ten v reakci na jmenování Drapatého sdílel známé video z roku 2014, na němž nový šéf ukrajinské armády v bojovém vozidle BMP-2 proráží barikádu proruských separatistů v Mariupolu.
„Nenávidí nás a nenávidí nás důsledně. To znamená, že se nás bude snažit zabít bez ohledu na jakékoli morální zábrany,“ varoval Fedorov.
Bloger Alexej Zemcov pak na svém telegramovém kanálu Voevoda veshčaet napsal, že odchod dosavadního vrchního velitele Syrského představuje pro Rusko negativní zprávu. Zároveň však vyjádřil pochybnosti, že Drapatyj ve funkci vydrží dlouho.
„Na rozdíl od toho tupce Syrského, který jen plní rozkazy, nás Drapatyj opravdu nenávidí,“ cituje Zemcova deník Kyiv Independent. „Myslíme si ale, že dlouho nevydrží. Půjde si za svým a Zelenskyj ho nakonec odvolá.“
„Ukrajincům závidím“
V souvislosti se Syrským se pod příspěvky ruských analytiků často objevovaly narážky na původ odejitého velitele. Někteří uživatelé připomínali, že Syrskyj má ruské kořeny a část jeho rodiny – včetně rodičů a bratra – stále žije v Rusku.
To podle některých mohl být důvod, proč byly některé operace v minulosti mírnější.
„Tak je to tady. Maďar (volací znak velitele ukrajinských Sil bezpilotních systémů Roberta Brovdiho) teď má volné ruce. Teď přijde armagedon,“ komentoval situaci jeden z anonymních přispěvatelů.
Vedle hodnocení vojenských schopností nového šéfa ukrajinské armády však mnohé uživatele zaujal i samotný způsob, kterým ke změně došlo. Někteří z nich si postěžovali, že podobná výměna by v Rusku nebyla možná.
„Ukrajincům závidím. Nebojí se ničeho a při sebemenší provokaci vyjdou do ulic, aby vláda příliš nezpychla,“ zaznělo v jednom z komentářů.
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