Zahraničí

"Teď je čas po nich jít." Trumpovci chystají tvrdou pomstu, říká Weiss

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 1 hodinou
"Republikáni to v podstatě pojali tak, že za smrt Charlieho Kirka mohou všichni jejich protivníci – kolektivně. A že teď je čas po nich jít," říká k vražednému útoku na konzervativního aktivistu komentátor týdeníku Echo Martin Weiss.
Spotlight Aktuálně.cz - Martin Weiss | Video: Matyáš Zrno

"Já tam vidím tu chuť - teď to budeme dělat my," říká v rozhovoru s Matyášem Zrnem a poukazuje na případy, kdy v minulosti přicházeli lidé o práci třeba v souvislosti s kritikou hnutí Black Lives Matter.

"Přemýšlím nad tím, jestli je to prostě další kolo cancel culture… Akorát že demokrati a liberálové nikdy netušili, že to může postihnout je," uvažuje.

Schvalování vraždy by podle Weisse mělo být v každé normální společnosti takříkajíc za hranou.

"Není to nový výmysl jako mikroagrese nebo takové věci. Je to něco dost normálního. Bohužel, na obou stranách té polarizace jsou lidé, kteří už mají jiné normy. Často je zavádějící mluvit o tom, jak se k tomu staví levice a pravice, nebo demokraté a republikáni, protože pro část téhle subkultury už tahle slova nemají význam. To jsou lidé, kteří rezignovali na standardní politiku."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-05:04 Využije Donald Trump vraždu Charlieho Kirka ke "zmocňovacím" krokům po vzoru požáru Říšského sněmu? Jak čte Martin Weiss výrok Pam Bondi o "nenávistných projevech" u republikánů? 

05:04-08:58 Byl Charlie Kirk proti zákonu o občanských právech ze 60. let? Tvrdil skutečně, že černošské ženy nemají dostatečnou mozkovou kapacitu, aby je bylo možné brát vážně? Jaký byl jeho postoj k Ukrajině a prezidentu Zelenskému?

08:58-17:08 Přicházejí po útoku lidé o práci kvůli reakcím na sítích ve velkém? Využívají teď konzervativci "cancel culture" proti liberálům?

17:08-27:00 Vznikají na sítích dva paralelní radikalizované kmeny? Je nová generace republikánů ostřejší, pomstychtivější a méně závislá na mainstreamových médiích?

27:00-31:18 Nakolik byl Charlie Kirk vlivný uvnitř republikánského establishmentu? Převládne touha po pomstě, nebo spíš snaha vést debatu?

 
Mohlo by vás zajímat

Nejzranitelnější místo Kremlu. Experti odhadují, co nastane po Putinově smrti

Nejzranitelnější místo Kremlu. Experti odhadují, co nastane po Putinově smrti
0:58

„Neschopné velitele střílet,“ vyzývá ukrajinský nacionalista. Má recept na vítězství

„Neschopné velitele střílet,“ vyzývá ukrajinský nacionalista. Má recept na vítězství
3:00

Izrael bude postupovat proti Hamásu v Gaze extrémní silou, uvedl mluvčí armády

Izrael bude postupovat proti Hamásu v Gaze extrémní silou, uvedl mluvčí armády

"OSN se odklonilo od nastolování míru." Zvolení nového velvyslance USA bylo trnité

"OSN se odklonilo od nastolování míru." Zvolení nového velvyslance USA bylo trnité
zahraničí Aktuálně.cz Obsah komentátor USA Donald Trump Charlie Kirk Přehled zpráv

Právě se děje

před 55 minutami
Nejzranitelnější místo Kremlu. Experti odhadují, co nastane po Putinově smrti
0:58

Nejzranitelnější místo Kremlu. Experti odhadují, co nastane po Putinově smrti

Odborníci pro web The Moscow Times promluvili o možných nástupcích a výzvách čekající Rusko po smrti prezidenta Vladimira Putina.
před 1 hodinou
Záhada zelených dětí z věčného soumraku. Co opravdu zaznamenali středověcí kronikáři?
Přehled

Záhada zelených dětí z věčného soumraku. Co opravdu zaznamenali středověcí kronikáři?

V Anglii ve 12. století se u vlčí jámy znenadání objevily dvě děti se zelenou kůží. Pátrejte s námi po pravdě, která dodnes uniká.
před 1 hodinou

Jančurova sudetská finta. RegioJet nasadí elektrické vlaky i tam, kde nevedou dráty

Jančurova sudetská finta. RegioJet nasadí elektrické vlaky i tam, kde nevedou dráty
Prohlédnout si 10 fotografií
Plzeňská Škoda postaví pro RegioJet unikátní vlakové soupravy, do provozu převážně na severočeských tratích se dostanou koncem roku 2029.
Vizualizace interiéru s pohodlnými sedadly.
před 1 hodinou
„Neschopné velitele střílet,“ vyzývá ukrajinský nacionalista. Má recept na vítězství
3:00

„Neschopné velitele střílet,“ vyzývá ukrajinský nacionalista. Má recept na vítězství

Pro Dmytra Korčinského je válka s Ruskem existenciální boj - mír podle něj znamená kapitulaci a svoboda Ukrajiny může existovat jen na ruinách Kremlu.
před 1 hodinou
"Teď je čas po nich jít." Trumpovci chystají tvrdou pomstu, říká Weiss
31:26

"Teď je čas po nich jít." Trumpovci chystají tvrdou pomstu, říká Weiss

Martin Weiss: „Republikáni to pojali tak, že za smrt Charlieho Kirka mohou všichni jejich protivníci – kolektivně. A že teď je čas po nich jít.“
před 8 hodinami
Izrael bude postupovat proti Hamásu v Gaze extrémní silou, uvedl mluvčí armády

Izrael bude postupovat proti Hamásu v Gaze extrémní silou, uvedl mluvčí armády

Obyvatele znovu vyzval k odchodu z města a současně oznámil, že jedna za dvou evakuačních tras na jih byla podle plánu po dvou dnech uzavřena.
před 8 hodinami
"OSN se odklonilo od nastolování míru." Zvolení nového velvyslance USA bylo trnité

"OSN se odklonilo od nastolování míru." Zvolení nového velvyslance USA bylo trnité

Podle Waltze se OSN odklonila od svého hlavního poslání - nastolování míru.
Další zprávy