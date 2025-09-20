"Teď je čas po nich jít." Trumpovci chystají tvrdou pomstu, říká Weiss

"Já tam vidím tu chuť - teď to budeme dělat my," říká v rozhovoru s Matyášem Zrnem a poukazuje na případy, kdy v minulosti přicházeli lidé o práci třeba v souvislosti s kritikou hnutí Black Lives Matter.
"Přemýšlím nad tím, jestli je to prostě další kolo cancel culture… Akorát že demokrati a liberálové nikdy netušili, že to může postihnout je," uvažuje.
Schvalování vraždy by podle Weisse mělo být v každé normální společnosti takříkajíc za hranou.
"Není to nový výmysl jako mikroagrese nebo takové věci. Je to něco dost normálního. Bohužel, na obou stranách té polarizace jsou lidé, kteří už mají jiné normy. Často je zavádějící mluvit o tom, jak se k tomu staví levice a pravice, nebo demokraté a republikáni, protože pro část téhle subkultury už tahle slova nemají význam. To jsou lidé, kteří rezignovali na standardní politiku."
Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-05:04 Využije Donald Trump vraždu Charlieho Kirka ke "zmocňovacím" krokům po vzoru požáru Říšského sněmu? Jak čte Martin Weiss výrok Pam Bondi o "nenávistných projevech" u republikánů?
05:04-08:58 Byl Charlie Kirk proti zákonu o občanských právech ze 60. let? Tvrdil skutečně, že černošské ženy nemají dostatečnou mozkovou kapacitu, aby je bylo možné brát vážně? Jaký byl jeho postoj k Ukrajině a prezidentu Zelenskému?
08:58-17:08 Přicházejí po útoku lidé o práci kvůli reakcím na sítích ve velkém? Využívají teď konzervativci "cancel culture" proti liberálům?
17:08-27:00 Vznikají na sítích dva paralelní radikalizované kmeny? Je nová generace republikánů ostřejší, pomstychtivější a méně závislá na mainstreamových médiích?
27:00-31:18 Nakolik byl Charlie Kirk vlivný uvnitř republikánského establishmentu? Převládne touha po pomstě, nebo spíš snaha vést debatu?