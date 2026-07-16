Technika Trumpova čtecího zařízení podezřívají ze sázek na projevy, vydělat mohl přes 100 tisíc dolarů

Bílý dům suspendoval technika, který obsluhuje čtecí zařízení amerického prezidenta Donalda Trumpa. Muž čelí podezření, že vydělal více než 100 tisíc dolarů (2,1 milionu korun) na predikčním trhu Kalshi sázkami na to, co prezident řekne ve významných projevech. Na tiskové konferenci to ve čtvrtekpodle agentury AP oznámila mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.
Technický asistent Gabriel Perez začal Trumpovo čtecí zařízení obsluhovat v roce 2016 v době republikánovy prezidentské kampaně, píše web stanice ABC News. Kalshi podle zdrojů stanice upozornil Komisi pro obchodování s komoditními futures (CFTC) na podezřelou aktivitu na svém trhu Mentions (Zmínky), kde uživatelé mohou sázet na konkrétní slova, fráze či témata pronesená ve veřejných projevech. CFTC dohlíží na predikční trhy.
Leavittová novinářům řekla, že Perez dostal neplacené administrativní volno poté, co tak rozhodl Trump. Ten podle ní celou kauzu označil za „hanbu“. „Bílý dům má v souvislosti s podobnými záležitostmi velmi přísné etické zásady,“ řekla mluvčí.
Vyšetřovatelé z CFTC podle zdrojů ABC News zjistili, že Perez sázel na obsah Trumpova říjnového projevu o stavu unie v Kongresu a další více než desítku dalších prezidentových projevů v prosinci a letos v lednu či březnu. Bílý dům v březnu vydal interní zprávu, ve které varoval zaměstnance před zneužíváním neveřejných informací k sázkám na predikčních trzích.
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