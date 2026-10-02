Tchaj-wan převzal první dva nové stíhací letouny F-16V od Spojených států

První dva z celkem 66 nových amerických stíhacích letounů F-16V Block 70, objednaných v roce 2019, v pátek po měsících zpoždění obdržel Tchaj-wan. Pomohou posílit letectvo, které musí téměř denně vyrážet do vzduchu a sledovat stroje čínských ozbrojených sil, napsala agentura Reuters. Ostrov čelí rostoucí vojenské hrozbě ze strany Pekingu, který jej považuje za své území.
Stroje, které letěly přes Havaj a Guam v severozápadní části Pacifiku, přistály v poledne místního času (6:00 SELČ) na letecké základně Čch'chang ve městě Tchaj-tchung na jihovýchodním pobřeží ostrova.
Tchajwanský ministr obrany Wellington Koo krátce předtím v rozhovoru s novináři uvedl, že brzy dorazí další nové letouny. Konkrétní ale nebyl, řekl jen, že do konce roku nebudou dodány jen tyto dva stroje.
„I nadále stojíme po boku přátel a spojenců v indo-pacifickém regionu, abychom prosazovali naši společnou prosperitu, bezpečnost a hodnoty, a to včetně Tchaj-wanu,“ uvedl podle agentur zástupce amerického ministerstva zahraničí. Peking se zatím nevyjádřil.
Spojené státy schválily v roce 2019 prodej stíhacích letounů Lockheed Martin F-16V Tchaj-wanu za osm miliard dolarů (přes 173,8 miliard Kč), což by zvýšilo počet letounů F-16 v tchajwanské flotile na více než dvě stě.
Dodávky letadel se však zpozdily kvůli problémům, mimo jiné s počítačovým software. Tchaj-wan si v minulosti stěžoval na opakovaná zpoždění dodávek zbraní objednaných z USA.
Páteční dodání letounů přichází uprostřed rostoucích obav Tchaj-peje ohledně závazku vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa vyzbrojovat ostrov, a to navzdory tvrzení Washingtonu, že jeho politika se nemění.
Přichází také týden poté, co se Trump ve Washingtonu setkal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Trump po květnovém setkání se Siem v Pekingu řekl, že pozastavil nový balíček pro Tchaj-wan za 14 miliard, ačkoli loni v prosinci schválil balíček za 11 miliard dolarů.
USA dál podporují obranu Tchaj-wanu
Američtí představitelé se domnívají, že čínská invaze na Tchaj-wan před rokem 2028 je stále méně pravděpodobná, sdělily Reuters zdroje obeznámené s postojem USA. Příští tchajwanské prezidentské volby se budou konat právě začátkem tohoto roku.
Spojené státy jsou nejdůležitějším mezinárodním podporovatelem a dodavatelem zbraní Tchaj-wanu, kterému mají ze zákona povinnost poskytovat prostředky k obraně, ač mezi nimi neexistují žádné formální diplomatické vztahy. Peking opakovaně Washington vyzval, aby na ostrov přestal dodávat zbraně.
Letouny F-16V jsou vybaveny moderními elektronickými zařízeními, zbraněmi a radarovými systémy, které jim umožňují lépe čelit čínskému letectvu, včetně jeho stíhaček J-20 s technologií stealth.
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