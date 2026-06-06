Tchaj-wan dostal z Číny pár ohrožených pand, navzdory napětí

Zoologická zahrada v hlavním městě Tchaj-wanu v sobotu obdržela z Číny pár ohrožených pand červených. Jedná se o první výměnu zvířat mezi zoologickými zahradami obou zemí za více než deset let, a to navíc v době, kdy napětí mezi oběma státy roste, píše agentura AP.
Peking považuje Tchaj-wan za legitimní součást svého území a hrozí mu vojenským zásahem, pokud vyhlásí nezávislost. Ostrov navzdory výhrůžkám funguje od roku 1949 de facto nezávisle.
Obě pandy, tříletý samec a dvouletá samice, budou měsíc v karanténě. Před představením veřejnosti budou muset zvířata projít obdobím aklimatizace, aby si zvykla na prostředí v tchaj-pejské zoo. Podle místního deníku Taipei Times obdržela tchajwanská metropole pandy červené z Číny naposledy v roce 2014.
"Obě pandy zatím nebyly pojmenovány. Zatímco samec okamžitě začal prozkoumávat svůj nový domov a jíst, samice zůstala opatrná a raději pozorovala," uvedla zoo v Tchaj-peji. Tchaj-pej v rámci výměny pošle do Šanghaje gibony běloruké.
Výměna zvířat mezi zoo v Číně a na Tchaj-wanu se uskutečnila navzdory tomu, že komunikační kanály mezi vysokými představiteli obou států jsou dlouhodobě přerušeny.
Panda červená patří mezi ohrožené druhy. Ve volné přírodě ji lze spatřit v Číně, Nepálu, Laosu a Barmě.
Mohlo by vás zajímat: Čínský prezident Si v Pekingu uvítal Putina i Trumpa
Jsou tři věci, které neodhadnete: Bůh, sex a EU. Prezident malé země šokoval Brusel
Stalo se to hned po příjezdu na summit EU-Západní Balkán. Albánského premiéra Edi Ramu se novináři zeptali, kdy konečně Albánie (která má status kandidátské země už od roku 2014) vstoupí do Evropské unie. Dvoumetrový Rama, který patří spolu s o centimetr vyšším srbským prezidentem Vučićem k nejvyšším úřadujícím hlavám státu, se vůbec nekrotil ve své frustrací a kritice bruselské byrokracie.
Agassi, další Američané i Wozniacká se vysmáli Menšíkovi. Schytali za to kritiku
Jakub Menšík sklidil za svou pohádkovou jízdu na grandslamovém Roland Garros chválu ze všech stran, jakákoli negativa se na jeho pařížském představení hledala velmi složitě. Ale přece jen: jedno z rozhodnutí mladého Čecha se nepozdávalo legendárnímu Andre Agassimu ani dalším bývalým tenisovým hvězdám včetně Dánky Caroline Wozniacké.
"Nechtěla bych s tebou hrát znovu." Roland Garros ovládl ruský zázrak
Ruská tenistka Mirra Andrejevová získala na Roland Garros v devatenácti letech premiérový grandslamový titul. V duelu nečekaných finálových debutantek porazila Polku Maju Chwaliňskou 6:3, 6:2 a ukončila její senzační tažení turnajem z kvalifikace. Turnajová osmička porazila na pařížské antuce 114. hráčku světového žebříčku za hodinu a 23 minut.
Papež ve Španělsku zkritizoval světové lídry, setká se s oběťmi sexuálního zneužívání v církvi
Papež Lev XIV. v sobotu dopoledne přicestoval do Madridu, první zastávky na své týdenní státní návštěvě Španělska. Zkritizoval světové lídry za rozdělování společnosti, ocenil úsilí Španělska o mír a vyjádřil se i k obětem sexuálního zneužívání v církvi, napsaly světové agentury.