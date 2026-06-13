Tateovou první obětí byla nezletilá Slovenka. Na tělo jí vytetoval, že je jeho majetkem

Influencer Andrew Tate momentálně čelí vyšetřování ve třech zemích. Důvodem je násilí vůči ženám, ale i obchod s lidmi. Bývalý kickboxer v podstatě fungoval jako kuplíř, který své partnerky nutil k sexuálním službám. Mezi jeho oběťmi je i žena ze Slovenska, jejíž příběh nedávno odkryla rozsáhlá investigace.
„Mým úkolem bylo seznámit se s dívkou, jít na pár rande, vyspat se s ní, otestovat, zda je kvalitní, dosáhnout, aby se do mě zamilovala tak, že by pro mě udělala cokoliv, a pak ji dostat na webkameru,“ jsou slova Andrewa Tatea, který je momentálně v Rumunsku, Británii a Spojených státech vyšetřován mimo jiné kvůli obchodování s lidmi a znásilnění. Právě vykořisťování žen, na kterém si Tate a jeho bratr Tristan postavili byznys, popisuje i nedávná investigace časopisu New Yorker.
Tate ostatně dlouhodobě vystupuje jako influencer v rámci takzvané manosféry (online komunita propagujících toxickou maskulinitu, misogynii a opozici vůči feminismu – pozn. red.), což mu také vyneslo zrušení účtů na většině větších sociálních sítí. Právě skrze sociální sítě se pak jeho příspěvky šířily – a i nadále šíří – zejména mezi mladé lidi.
Míří především na mladé muže, které láká jednak misogynním obsahem, jednak návody, jak zbohatnout. Pro mnohé z nich tak představuje vzor.
Jak ukázal například loňský průzkum ve Velké Británii, minimálně každý pátý mladý muž měl na Tatea pozitivní názor. O tom, jak Tate svými veřejně prezentovanými nenávistnými názory vůči ženám ovlivňuje i velmi mladé chlapce v předpubertálním věku a způsob, jakým pak vnímají ženy, se diskutuje dlouhodobě.
Začínal jako kuplíř
Andrew Tate nicméně začínal svou „kariéru“ v podstatě jako vztahový podvodník a kuplíř. Mladé ženy pod záminkou vztahu vylákal do Velké Británie, zde ale většina z nich skončila před webkamerou, kde musely předvádět zákazníkům různé sexuální praktiky, jak ostatně popisují jeho slova v úvodu textu. To byl případ i tehdy nezletilé Slovenky, jejíž příběh zveřejnil časopis New Yorker.
Tate se původně věnoval bojovým sportům, díky nimž cestoval po celé Evropě. Před čtrnácti lety tak zavítal i do slovenských Košic. Právě zde se seznámil s tehdy patnáctiletou Slovenkou, která zde pracovala jako servírka. Tateovi bylo šestadvacet.
Slovenka se do Tatea zamilovala. „Jsi to nejlepší, co mě kdy potkalo. Chci se vdát a mít s tebou děti,“ psala mu například. Tate s ní nicméně měl jasný plán, vnímal ji spíš jako „obchodní příležitost“.
A nebyla jediná. Tate se s ženami seznamoval na svých cestách a cíleně jimi manipuloval. „Měl jsem přítelkyni na Slovensku, měl jsem přítelkyni ve Francii, měl jsem přítelkyni v Anglii. Vědí o sobě? Ne,” popisoval sám později.
Ženy bral jako majetek
„Měl jsem asi pět přítelkyň, všechny byly sexy – a ženy jsou cenné aktivum,“ popisuje jeho slova New Yorker. Později ženy, se kterými udržoval „vztah“, zkoušel manipulovat k online sexuálnímu byznysu. Ne u všech se mu to podařilo, slovenskou dívku však přesvědčil.
„Tate jí založil profil na webu s názvem MyFreeCams, který uživatelům umožňuje zdarma sledovat modelky a poté jim platit za provádění konkrétních sexuálních praktik nebo soukromých vystoupení,“ popisuje časopis, co se dělo dále.
Ačkoliv bylo ženě tehdy teprve sedmnáct let, před kamerou vystupovala jako dvacetiletá Ruska. Tate ji následně dokonce přesvědčil i k tomu, aby si nechala vytetovat na tělo nápis „Tateův majetek“.
Slovenka byla údajně první ženou, na které Tate začal vydělávat. Peníze, které jí uživatelé posílali za erotická videa, totiž ve skutečnosti šly do kapsy influencerovi. „Tate tvrdil, že v prvním měsíci s ženou před kamerou vydělal více než sto tisíc dolarů (cca dva miliony korun – pozn. red.). Bratři si koupili Aston Martin,“ popisují investigativci.
Na ženách vydělával ve velkém
Tate tak postupně opustil kickbox, kterým se do té doby živil, a začal „úspěch“ Slovenky využívat k rekrutování dalších žen. Ukazoval ji jako příklad, jak si u něj mohou ženy vydělat. Uchazečkám posílal například screenshoty z dívčina bankovního účtu, na který jí měly přicházet velké peníze. Ve skutečnosti mu ale celý svůj výdělek odevzdávala. Další webkamerové modelky pak z výdělku dostávaly jen menší část.
A žen skutečně časem přibývalo. Jak ale popisuje investigativa, čelily šikaně, nadávkám a fyzickým napadením ze strany Tatea. To se na veřejnosti projevilo například v roce 2016, kdy byl Tate vyloučen z britské reality show Big Brother. Důvodem bylo starší video, na němž Slovenku napadal.
Právě obvinění z násilí a znásilňování bylo důvodem, proč se Tate i se svým bratrem Tristanem přesunuli z Británie do Rumunska. I zde se ale brzy rozjelo vyšetřování obou mužů. Mimo jiné právě kvůli tomu, že Slovenka, na níž Andrew vydělával, byla nezletilá, když ji poprvé přinutil k tvorbě pornografického obsahu.
Dívce se časem podařilo od Tatea utéct. Nedávno pak podle reportérů spustila telegramový kanál, kde otevřeně mluví o toxických vztazích, sexuálních útocích a odchodu ze sexuálního průmyslu.
Tate nicméně ve svém byznysu pokračoval dále. Šlo například o internetovou „univerzitu“, kde další muže za poplatek učil, jak ženy manipulovat a zneužívat k výdělku. Součástí byly i podrobné návody. Početnému publiku se ale influencer těší i v současnosti.
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