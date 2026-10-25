Tanky ještě nejsou ze hry. Čím je výjimečná operace, která Putinovi zkazila plány

Ukrajinská armáda dokázala na bojišti ovládaném drony a minami znovu uspět s taktikou, jež se ještě nedávno zdála téměř nemožná. Při operaci Vivaldi nasadila obrněná vozidla, pěchotu i bezpilotní stroje v koordinovaných útocích, pronikla za ruské linie a získala zpět stovky kilometrů čtverečních území. Podle analytiků tím ukázala, že ani moderní válka nemusí znamenat konec mechanizovaných operací.
George Barros, ředitel pro inovace v americkém Institutu pro studium války (ISW), řekl serveru Business Insider, že se zřejmě jedná o „první úspěšný taktický průlom mechanizovaných jednotek na bojišti ovládaném drony“.
Podle něj nedávná operace Vivaldi dokazuje, že i na bojišti ovládaném drony lze na taktické úrovni provádět mechanizované manévry. „Je to skutečně zásadní věc,“ zhodnotil ji. „Velkou lekcí je, že tanky ještě rozhodně nejsou mrtvé,“ dodal. Zároveň však upozornil, že bude obtížné podobný úspěch zopakovat.
Pokud by se to však Ukrajincům podařilo, mohli by nad ruskou armádou získat značnou výhodu. Jen málokteré ukrajinské jednotky jsou však podle Barrose tak dobře vycvičené a vyzbrojené jako 3. armádní sbor, který operaci vedl.
Utnutí ruských plánů na obklíčení
Právě tento sbor zahájil na jaře protiofenzivu v okolí Lymanu na severu Doněcké oblasti. Do 14. října podle ukrajinského velení získal zpět 277 kilometrů čtverečních území a 16 obcí. Podle ukrajinské armády ruské ztráty dosáhly zhruba osmi tisíc vojáků, uvádí například ukrajinský server Hromadske.
Operace zároveň narušila ruský plán na obchvat ukrajinských pozic v Doněcké oblasti. Podle zářijové analýzy ISW ukrajinský postup zmařil severní část ruského obchvatného manévru, jehož cílem bylo přiblížit se k pásu měst-pevností Slovjansk a Kramatorsk. Kreml tak musel znovu – už pošestnácté – odsunout termín předpokládaného ovládnutí Donbasu.
Jedním z nejpozoruhodnějších momentů byly mechanizované útoky, při nichž se ukrajinská obrněná vozidla dostala za ruské linie. Při jednom z nich čtyři stroje dopravily pěchotu k pozicím ruských operátorů dronů. Při dalším se ukrajinští vojáci dostali několik kilometrů do ruského týlu.
Velitel 3. armádního sboru Andrij Bileckyj přiznal, že o vyhlídkách útoků sám pochyboval. Úspěch vyžadoval samostatný výcvik osádek i pěchoty, úpravy vozidel a koordinaci podpůrných jednotek. Před jedním z útoků velitelé nacvičovali celý postup ve válečné simulaci.
Těžký postup zaminovaným Doněckem
„Dnes je i použití obrněných vozidel v podstatě speciální operací. Vyžaduje mimořádně podrobné plánování,“ řekl Bileckyj ukrajinskému serveru Militarnyj.
Jak obtížný byl postup v praxi, popsal ve své reportáži ukrajinský list The Kyiv Independent. Při dobývání vesnice Šandryholove museli například ukrajinští vojáci překonat hustě zaminované pole a následně řeku, na kterou mířila ruská dělostřelecká palba. První tříčlenná skupina překážky zdolala jen s vypětím všech sil, další dvě se musely vrátit poté, co aktivovaly miny.
Ruské jednotky oblast zaminovaly mimořádně hustě. Podle velitele ukrajinského praporu Serhije Halčenka připadalo na protipěchotní miny až osmdesát procent ukrajinských ztrát. Celkový počet obětí však neuvedl.
Šandryholove, které má rozlohu pouhých 0,17 kilometru čtverečního, dobývali Ukrajinci déle než měsíc. Někdy postoupili o dva kilometry za den, jindy jim překonání pouhých 200 metrů zabralo čtyři dny.
Všudypřítomné bezpilotní prostředky
Další hrozbou byly drony. Voják s krycím jménem Marine popsal serveru Kyiv Independent, jak jeho pěší skupina po odhalení ruským dronem zhruba čtyři hodiny kličkovala mezi troskami. Zároveň se vojáci drželi betonových cest, aby nešlápli na minu. Nakonec celá skupina utrpěla otřes mozku poté, co jeden z dronů explodoval u dveří, za nimiž se ukryli.
Ukrajinské drony útočily také na ruskou logistiku až 200 kilometrů od fronty. Zasahovaly sklady munice a paliva i opravárenské základny v okupované části Luhanské oblasti. Podle ukrajinského velitele citovaného Kyiv Independent mohly tyto údery dočasně připravit ruské dělostřelectvo o munici a pěchotu o jídlo, vodu i další zásoby.
Zásobování ukrajinských jednotek stále častěji zajišťovaly bezpilotní pozemní stroje. Dokážou převážet stovky kilogramů nákladu a projet i některými zaminovanými úseky. Při evakuaci raněných se ale ukázala jejich slabina: pomalý pohyb z nich dělá snadný cíl. Halčenko odhadl, že pokud Rusové takový stroj spatří, je až devadesátiprocentní pravděpodobnost, že se ho pokusí zasáhnout.