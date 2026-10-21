Tanker dostal zásah projektilem. Plavba Perským zálivem zůstává nebezpečná

Neznámý projektil zasáhl v úterý 20. října ropný tanker v Perském zálivu, přibližně 56 kilometrů jihovýchodně od iráckého přístavu Fau. Incident potvrdilo britské centrum pro námořní bezpečnost UKMTO, podle kterého je posádka v pořádku a plavidlo neutrpělo žádné hlášené škody. Nebyl zaznamenán ani únik ropy. Kdo za útokem stojí a jaký typ zbraně byl použit, zatím není jasné.
K incidentu došlo ve středu kolem poledne v době pokračující války mezi Íránem na jedné straně a Spojenými státy a Izraelem na straně druhé.
Konflikt vypukl koncem února a výrazně narušil námořní dopravu v Perském zálivu. Teherán se prostřednictvím útoků na obchodní plavidla a hrozeb snaží omezovat provoz v Hormuzském průlivu, kterým před válkou procházela přibližně pětina světových dodávek ropy. Írán zároveň čelí americké námořní blokádě svých přístavů.
Navzdory pokračujícím útokům se přeprava ropy přes strategický průliv postupně zotavuje. Podle údajů analytické společnosti Kpler dosahoval její vývoz v posledních týdnech přibližně 82 procent předválečné úrovně. Výrazně horší situace však přetrvává u rafinovaných ropných produktů, například benzinu a nafty, jejichž export dosahuje pouze 44 procent původního objemu.
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