Namísto sněhu tráva a kamení. I pro Alpy jsou předpovědi meteorologů kvůli globálnímu oteplování neradostné. Nedávná zpráva expertů z European Geoscience Union nabízí dva scénáře. Pokud se podaří dodržet cíle stanovené klimatickou dohodou z Paříže a globální teploty stoupnou "jen" o dva stupně Celsia, mělo by v Alpách do roku 2100 zmizet jen 30 % sněhu. Pokud se ale pařížské cíle naplnit nepodaří, mohla by ztráta sněhu překročit až 70 % dnešního stavu. Vědci z univerzity ve švýcarském Fribourgu odhadují, že pro Švýcarsko by to znamenalo, že v zemi nezůstane ani jeden ledovec. Podívejte se na srovnávací fotografie agentury Reuters, na kterých je vidět úbytek plochy ledovců během několika let.