Tančila s Putinem, bydlí v Rusku. Exministryni prý chtějí v Rakousku odebrat občanství

Bývalá rakouská ministryně zahraničí Karin Kneisslová, známá mimo jiné tím, že v roce 2018 tančila s Vladimirem Putinem na své svatbě, uvedla, že úřady ve Vídni zahájily proces odebrání jejího rakouského občanství. Jako důvod označila své působení v Rusku. V pondělí o tom informovala ruská státní agentura TASS.
„Rakouské vedení zahájilo právní proces, jehož cílem je odebrat mi občanství, abych se stala osobou bez státní příslušnosti. A mým zločinem je to, že vyučuji na ruské univerzitě,“ uvedla Kneisslová.
Kneisslová v roce 2023 oznámila, že se stěhuje do Petrohradu, kde pracuje jako vedoucí akademického centra GORKI při Petrohradské státní univerzitě. V roce 2024 ji Putin jmenoval zmocněnkyní pro ohrožené tygry ussurijské.
Kneisslová za svůj tanec s ruským prezidentem v roce 2018 a pukrle, které mu vysekla, sklidila mezinárodní kritiku. Po pádu rakouské vlády lidovců a svobodných v roce 2021 se stáhla z rakouských veřejných funkcí.
Následně se stala členkou správní rady ruského ropného gigantu Rosněfť. Funkci opustila po začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu.
Připomeňte si: Američtí vyjednavači Kushner a Witkoff dorazili do Moskvy
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
ŽIVĚ Rekordní počet ukrajinských dronů nad Ruskem. Moskva jich hlásí 1336 sestřelených
Ruské ministerstvo obrany v pondělí oznámilo, že jeho protivzdušná obrana za uplynulou noc zneškodnila 1336 ukrajinských dronů. Jde zřejmě o nejvyšší počet od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Kolik nepilotovaných letounů do ruského vzdušného prostoru proniklo, Moskva nezveřejňuje.
Odebraná prověrka mu nebrání. Mlsna chce pokračovat jako šéf antimonopolního úřadu
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna, kterému končí šestileté funkční období na začátku prosince, se přihlásí do výběrového řízení na další funkční období. Řekl to v podcastu Petra Dimuna na serveru Info.cz. Zároveň uvedl, že podá rozklad proti tomu, že mu Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) odebral bezpečnostní prověrku.
Upír a Batman v roli agenta 007. Novým Jamesem Bondem bude britský herec Robert Pattinson
Britský herec Robert Pattinson se stane novým představitelem Jamese Bonda. Oznámil to v pondělí oficiální účet filmové série o agentovi 007 na sociální síti Instagram. Čtyřicetiletý Pattinson bude sedmým hercem, který ztvární slavného britského špiona, a prvním po odchodu Daniela Craiga. Objeví se v připravovaném 26. filmu série, který bude režírovat Denis Villeneuve.
Putin slevuje, mohl by být neústupnější, prohlásil Trump. Ukrajina bude tématem setkání v Číně
Ruský prezident Vladimir Putin v otázce Ukrajiny trochu ustupuje, uvedl v pondělí americký prezident Donald Trump s tím, že Putin by mohl být neústupnější. Trump to řekl novinářům v pondělí před Bílým domem před odletem vrtulníkem Marine One, napsala agentura Reuters. Ruská válka na Ukrajině bude podle Trumpa jedním z témat jeho blížící se schůzky s Putinem a čínským prezidentem Si Ťin-Pchingem.
Snadný prodej a cena v milionech. Na karty Pokémon už cílí i italská mafie
Sběratelské karty Pokémon se stále častěji stávají cílem organizovaného zločinu v Itálii a dalších zemích. Italští vyšetřovatelé se domnívají, že se na karty zaměřily i mafiánské organizace.