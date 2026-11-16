Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
16. 11. Otmar
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Tančila s Putinem, bydlí v Rusku. Exministryni prý chtějí v Rakousku odebrat občanství

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Bývalá rakouská ministryně zahraničí Karin Kneisslová, známá mimo jiné tím, že v roce 2018 tančila s Vladimirem Putinem na své svatbě, uvedla, že úřady ve Vídni zahájily proces odebrání jejího rakouského občanství. Jako důvod označila své působení v Rusku. V pondělí o tom informovala ruská státní agentura TASS.

Bývalá rakouská ministryně zahraničí Karin Kneisslová působila v Rusku také jako zmocněnkyně pro ohrožené tygry ussurijské.
Bývalá rakouská ministryně zahraničí Karin Kneisslová působila v Rusku také jako zmocněnkyně pro ohrožené tygry ussurijské.Foto: REUTERS – Anton Vaganov
Reklama

„Rakouské vedení zahájilo právní proces, jehož cílem je odebrat mi občanství, abych se stala osobou bez státní příslušnosti. A mým zločinem je to, že vyučuji na ruské univerzitě,“ uvedla Kneisslová.

Kneisslová v roce 2023 oznámila, že se stěhuje do Petrohradu, kde pracuje jako vedoucí akademického centra GORKI při Petrohradské státní univerzitě. V roce 2024 ji Putin jmenoval zmocněnkyní pro ohrožené tygry ussurijské.

Související

Kneisslová za svůj tanec s ruským prezidentem v roce 2018 a pukrle, které mu vysekla, sklidila mezinárodní kritiku. Po pádu rakouské vlády lidovců a svobodných v roce 2021 se stáhla z rakouských veřejných funkcí.

Následně se stala členkou správní rady ruského ropného gigantu Rosněfť. Funkci opustila po začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu.

Reklama
Reklama

Připomeňte si: Američtí vyjednavači Kushner a Witkoff dorazili do Moskvy

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Ranní Aktuálně

Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.

Nejnovější články z Kultury

Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
„Přihlášku do výběrového řízení podám, chci se o funkci předsedy úřadu ucházet,“ uvedl Mlsna, Bezpečnostní prověrka není podmínkou pro výkon funkce předsedy ÚOHS.
„Přihlášku do výběrového řízení podám, chci se o funkci předsedy úřadu ucházet,“ uvedl Mlsna, Bezpečnostní prověrka není podmínkou pro výkon funkce předsedy ÚOHS.
„Přihlášku do výběrového řízení podám, chci se o funkci předsedy úřadu ucházet,“ uvedl Mlsna, Bezpečnostní prověrka není podmínkou pro výkon funkce předsedy ÚOHS.

Odebraná prověrka mu nebrání. Mlsna chce pokračovat jako šéf antimonopolního úřadu

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna, kterému končí šestileté funkční období na začátku prosince, se přihlásí do výběrového řízení na další funkční období. Řekl to v podcastu Petra Dimuna na serveru Info.cz. Zároveň uvedl, že podá rozklad proti tomu, že mu Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) odebral bezpečnostní prověrku.

New York Premiere of A24's "The Drama"
New York Premiere of A24's "The Drama"
New York Premiere of A24's "The Drama"

Upír a Batman v roli agenta 007. Novým Jamesem Bondem bude britský herec Robert Pattinson

Britský herec Robert Pattinson se stane novým představitelem Jamese Bonda. Oznámil to v pondělí oficiální účet filmové série o agentovi 007 na sociální síti Instagram. Čtyřicetiletý Pattinson bude sedmým hercem, který ztvární slavného britského špiona, a prvním po odchodu Daniela Craiga. Objeví se v připravovaném 26. filmu série, který bude režírovat Denis Villeneuve.

Aljaška, USA, Rusko, summit, Trump, Putin, mír, Ukrajina, jednání
Aljaška, USA, Rusko, summit, Trump, Putin, mír, Ukrajina, jednání
Aljaška, USA, Rusko, summit, Trump, Putin, mír, Ukrajina, jednání

Putin slevuje, mohl by být neústupnější, prohlásil Trump. Ukrajina bude tématem setkání v Číně

Ruský prezident Vladimir Putin v otázce Ukrajiny trochu ustupuje, uvedl v pondělí americký prezident Donald Trump s tím, že Putin by mohl být neústupnější. Trump to řekl novinářům v pondělí před Bílým domem před odletem vrtulníkem Marine One, napsala agentura Reuters. Ruská válka na Ukrajině bude podle Trumpa jedním z témat jeho blížící se schůzky s Putinem a čínským prezidentem Si Ťin-Pchingem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama