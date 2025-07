"Dovča" na Ukrajině, z níž mrazí. Tam, kde dřív tekla krev, se teď opalují okupanti

Na první pohled to vypadá jako běžná dovolená: slunce, pláže, pokoje s výhledem na moře. Jenže místo pohlednicových destinací jde o ukrajinská města jako Berďansk, Kyrylivka nebo Mariupol – oblasti, které jsou od roku 2022 pod ruskou vojenskou kontrolou. Kreml zde nyní investuje do lázeňských zařízení a propagace turismu, a to i přesto, že většina těchto oblastí byla během války těžce zasažena.

Před invazí byla letoviska jako Kyrylivka nebo Berďansk oblíbenými cíli ukrajinských turistů, známá svými mělkými vodami Azovského moře a letními festivaly. Po obsazení ruskou armádou se však tato místa změnila - nejen fyzicky, ale i mediálně. Původní ukrajinské blogy, které dříve mapovaly letní sezonu, se po roce 2022 odmlčely nebo přešly k informacím o výbuších a ostřelování. Jejich místo zaujali ruští propagandisté a influenceři, kteří v rámci kampaně "návratu k normálu" sdílejí videa s úsměvy, křišťálovým mořem a pozvánkami k rekreaci. Ruské úřady i média se snaží vykreslit okupovaná území jako bezpečnou a přitažlivou alternativu k tradičním ruským letoviskům, včetně Krymu. Například proruský guvernér Chersonské oblasti Vladimir Saldo letos v květnu prohlásil, že "letošní sezona bude organizovaná, s dobrými službami a bez zbytečných starostí". O válce ani slovo. Z války do "letní pohody" Okupační správy investují do obnovy lázeňských komplexů a slibují návrat někdejší slávy. Podle ruských médií mají být rekreační zařízení využita i k rehabilitaci vojáků bojujících v takzvané "speciální vojenské operaci", jak Kreml označuje ruskou agresi na Ukrajině. Vládní rozpočet už uvolnil stovky milionů rublů na obnovu turistické infrastruktury a podle proruských telegramových kanálů se počítá s každoročním přílivem až 15 milionů návštěvníků do roku 2040. Aktuálně se podle oficiálních údajů očekává 150 tisíc turistů v Záporožské oblasti a 100 tisíc v Chersonské. O reálných číslech však panují pochybnosti - metodika výpočtu není jasná a svědectví z místa ukazují spíše na improvizaci a nízkou úroveň služeb. Přesto sem turisté z ruského vnitrozemí skutečně přijíždějí - nejčastěji z oblastí blízkých hranici s Ukrajinou. Ceny za ubytování se pohybují od 700 do 2200 rublů (asi 180 až 575 korun) za noc. Některá zařízení nabízejí bazény nebo grilovací místa, jiná připomínají staré sovětské penziony s toaletami na dvoře a jednoduchým vybavením. Propaganda vs. realita Ruská státní média vydávají články o "nových regionech" jako o rozvíjejících se turistických perlách. Mariupol, město zničené obléháním a boji v roce 2022, je dnes v ruském narativu "nejoblíbenějším letoviskem" u Azovského moře. Na platformě RuTube, ruské obdobě YouTube, zveřejňují influenceři videa s "tipy na cestování", jak projet kontrolními stanovišti nebo co dělat, když v Mariupolu vypadne GPS signál. Cílem těchto kampaní není jen přilákat turisty, ale především vytvořit dojem, že ruská přítomnost na jihovýchodě Ukrajiny je trvalá a neproblematická. Ve skutečnosti ale okupace přinesla rozsáhlé vylidnění regionu - statisíce Ukrajinců byly nuceny opustit své domovy a dnes čelí ztrátě majetku, který okupanti často zabavují. V Mariupolu například místní úřady požadují, aby se bývalí obyvatelé osobně dostavili kvůli "filtračnímu procesu", pokud si chtějí nárokovat svůj byt. Pro mnohé to však znamená riziko zatčení či obvinění z kolaborace. Tichá asimilace Zatímco na plážích Berďansku a Kyrylivky se ruské rodiny opalují a děti si hrají v mělké vodě, v pozadí se odehrává širší proces - postupná integrace okupovaných území do ruského systému. Letoviska se mají stát nejen turistickým cílem, ale také nástrojem propagandy a tichého přivlastnění. Podle expertů jsou tyto aktivity součástí dlouhodobé strategie: upevnit přítomnost, přepsat realitu a nabídnout obyvatelům i návštěvníkům novou "normalitu". Ale jak připomíná jeden z komentářů pod propagandistickým videem: "Štěstí nelze budovat na neštěstí druhých". Ruský plán na turistický "restart" v oblastech, kde ještě nedávno umírali lidé, je tak nejen eticky problematický, ale především slouží k zamaskování skutečné povahy okupace - jako nástroj tiché kolonizace pod sluncem u Azovského moře.