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Zahraničí

Tálibán znemožňuje vzdělání milionům afghánských dívek, varuje OSN

ČTK

Od návratu hnutí Tálibán k moci v roce 2021 byl odepřen přístup ke střednímu vzdělání přibližně 2,4 milionu afghánských dívek. Uvedla to Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO), která diskriminaci dívek a žen odsoudila a vyzvala k okamžitému obnovení jejich práva na vzdělání.

Afghánistán, dívka, škola
Tálibán znemožňuje ženám kromě vzdělání také svobodný pohyb v parku nebo pobyt v tělocvičněFoto: Reuters
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Vláda Tálibánu, kterou oficiálně uznalo pouze Rusko, zavedla pro ženy řadu omezení, která OSN označila za genderový apartheid. Tálibánské úřady umožňují dívkám pouze základní vzdělání, což zdůvodňují svou interpretací islámského práva.

Tálibán se po dvaceti letech vrátil k moci, když se srpnu 2021 z Afghánistánu stáhla zahraniční vojska vedená Američany. Hnutí zprvu slibovalo mírnější vládu, nové vedení však postupně vykázalo ženy z univerzit, veřejných parků, tělocvičen a kosmetických salonů.

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V březnu 2022 Tálibán zakázal dívkám studium na středních školách a později téhož roku také na vysokých školách. Pokud nebude zákaz zrušen, dosáhne počet těchto dívek v roce 2030 téměř čtyř milionů, uvedlo UNESCO.

„Tato omezení zvrátila dvacet let pokroku, kdy byl přístup ke vzdělání rozšiřován. Zatímco v roce 2001 bylo vzdělání pro dívky značně limitováno, v roce 2021 jich bylo na středních školách zapsán téměř milion,“ uvedlo UNESCO.

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„Afghánské dívky a ženy mají právo na vzdělání, je to jejich základní lidské právo,“ uvedla Hoda Jaberianová, která v UNESCO koordinuje vzdělávání v krizových situacích. „Mají právo pracovat. Měly by mít právo svobodně se pohybovat,“ dodala.

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Zákaz vzdělání dívek má podle organizace OSN také značné dopady na afghánskou ekonomiku. Do roku 2066 by mohl zemi stát 9,6 miliardy dolarů (zhruba 200 miliard Kč).

Sektor vzdělávání je v Afghánistánu v krizi obecně. Více než polovina dětí školního věku do základních škol vůbec nechodí a přes 90 procent desetiletých dětí není podle UNESCO schopno přečíst ani jednoduchý text.

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