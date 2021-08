Tálibán ze všech stran postupuje do Kábulu. Ve městě je chaos, tisíce lidí utíkají

Islamisté z hnutí Tálibán ze všech stran postupují do metropole Kábul. Z města se na poslední chvíli snaží uprchnout tisíce lidí. Stanice BBC uvedla, že povstalci procházejí městem bez jakéhokoli odporu ze strany armády a bezpečnostních složek. Mluvčí Tálibánu v Dauhá sdělil, že bojovníci se mají držet v okrajových částech a nepoužívat násilí, dokud hnutí nepřevezme moc.

"Nechceme ani jednu nevinnou oběť ani zraněné z řad afghánských civilistů, když přebíráme velení. Nevyhlašujeme ale příměří," uvedl v prohlášení mluvčí islamistického hnutí Zabíhulláh Mudžáhid. Podle něj je bezpečnost v metropoli i nadále v rukou vlády. Agentuře Reuters mluvčí řekl, že povstalci se nehodlají mstít představitelům vládní moci ani příslušníkům armády a úředníkům, vedení Tálibánu podle něj nyní jedná s vládou o "mírumilovném" převzetí moci.

Úřad afghánského prezidenta Ašrafa Ghaního sdělil, že bezpečnostní síly mají situaci v Kábulu pod kontrolou. Ve městě se ale na několika místech střílelo, uvedl Reuters.

V metropoli podle zpravodajů zahraničních médií panuje chaos, lidé obléhali banky, aby si vybrali své úspory, napsal na Twitteru Sharif Hassan z listu The New York Times. Dlouhé fronty se stojí i před velvyslanectvími západních zemí, kde se lidé snaží získat víza, aby mohli vycestovat.

Ambasády ale pokračují s evakuací svých pracovníků a odvážejí je na kábulské letiště. Agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného amerického činitele uvedla, že nezbytné množství konzulárních úředníků a diplomatů nyní pracuje přímo na letišti. Zástupce NATO sdělil, že pracovníci mise Evropské unie byli přesunuti na neupřesněné bezpečné místo. Evakuují se i sídla afghánských vládních úřadů.

Ambasády ale pokračují s evakuací svých pracovníků a odvážejí je na kábulské letiště. Agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného amerického činitele uvedla, že nezbytné množství konzulárních úředníků a diplomatů nyní pracuje přímo na letišti. Zástupce NATO sdělil, že pracovníci mise Evropské unie byli přesunuti na neupřesněné bezpečné místo.

Tálibán už předtím obsadil Dželálábád. Pád města, které leží na strategicky důležité silnici z Kábulu do pákistánského Péšávaru, vedl k tomu, že Tálibán obsadil rovněž hraniční přechod Torcham na afghánsko-pákistánské hranici. Pákistánské ministerstvo vnitra vzápětí informovalo, že přechod uzavřelo. Šlo o poslední pozemní hraniční přechod, který ještě povstalci neměli pod kontrolou. Ze země se tak nyní bez souhlasu Tálibánu lze dostat už pouze letecky.

Toto islamistické hnutí v posledních dnech dobylo velký počet provinčních středisek, některá se přitom stejně jako Dželálábád vzdala bez boje. Pod kontrolou jich má už téměř tři desítky z celkových 34 a ovládá většinu země. V sobotu obsadil čtvrté největší afghánské město Mazáre Šaríf a několik dalších provinčních center.

Povstalci dnes utáhli smyčku kolem Kábulu i díky tomu, že dobyli provincii Vardak, která leží na jihozápad od metropole. Nově mají pod kontrolou také provincii Chóst u pákistánských hranic, uvedla agentura AP.

Mazáre Šaríf, tradiční bašta odporu proti Tálibánu, padl během jediného dne, ačkoli tam ve středu prezident Ghaní osobně intervenoval u tamních mocných velitelů milicí, kteří slíbili město bránit. Právě podpora ozbrojených skupin mimo armádu mohla být podle analytiků jednou z věcí, které mohly postup Tálibánu zpomalit nebo zastavit.

Vůdce uzbeckých milicí Abdul Rašíd Dóstum a prominentní tádžický vůdce Atta Muhammad Núr ale v sobotu uprchli přes hranice do Uzbekistánu, uvedla agentura AP s odvoláním na Dóstumovy spolupracovníky. Núr pak na Twitteru napsal, že pád Mazáre Šarífu byl důsledkem spiknutí. "Navzdory našemu odhodlanému odporu byla bohužel veškerá armádní výzbroj odevzdána Tálibánu v důsledku dalekosáhlého a zbabělého komplotu," uvedl.

Agentura Reuters připomněla, že teprve minulý týden americké tajné služby odhadly, že ofenziva Tálibánu bude mnohem pomalejší, a vycházely z toho, že dobýt Kábul potrvá přinejmenším tři měsíce.

Americká ambasáda se evakuuje vrtulníky

Spojené státy začaly s evakuací diplomatů ze svého velvyslanectví v Kábulu. "Nad Kábulem létá spousta vrtulníků tam a zpátky kvůli tomu, jak Spojené státy a další země evakuují své lidi," uvedl z místa zpravodaj americké stanice NBC Richard Engel.

"Právě teď, co spolu mluvíme, odchází menší počet lidí. Odejít je připravena většina zaměstnanců… ambasáda nadále funguje," řekl agentuře Reuters jeden z amerických úředníků. Agentura AP s odvoláním na nejmenované představitele armády napsala, že poblíž velvyslanectví bylo vidět kouř, protože se zaměstnanci pokoušeli na poslední chvíli spálit citlivé dokumenty.

"Sdělili jsme zástupcům Tálibánu v Dauhá, že jakákoli akce z jejich strany, která by ohrozila naše pracovníky a misi, se setká s rychlou a odhodlanou reakcí armády," uvedlo na svém twitterovém účtu americké velvyslanectví v Kábulu. "Srdcem jsme teď se všemi odvážnými Afghánci a s Afghánkami, kteří jsou v ohrožení. Pracujeme bez ustání na tom, abychom evakuovali tisíce těch, kdo nám pomáhali," dodal úřad.

Že se v neděli začne s evakuací většiny diplomatů, to se vzhledem k rychlosti postupu bojovníků Tálibánu dalo předpokládat, poznamenal Reuters. Některé země včetně Česka kvůli rychlému postupu Tálibánu zavřely v Kábulu své zastupitelské úřady a evakuují své občany. Do země se kvůli evakuaci dočasně vrátilo několik tisíc amerických a několik stovek britských vojáků. Do metropole v posledních dnech před ofenzivou islamistů utekly desetitisíce lidí.