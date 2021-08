Tálibán má teď moderní a skvěle vybavenou armádu. Včetně přístrojů na noční vidění

Tálibán je vyzbrojený jako nikdy dřív. Radikální islamistické hnutí mívalo staré sovětské zbraně a výzbroj, kterou nakoupilo či dostalo v Tádžikistánu, Íránu a Pákistánu. Po vítězném tažení Afghánistánem letos v srpnu mu ale během několika dnů padly do rukou moderní zbraně, kterými Spojené státy roky zásobovaly afghánskou armádu.

"Všechno, co nebylo zničeno, má nyní Tálibán," řekl agentuře Reuters nejmenovaný představitel amerického ministerstva obrany. V noci na úterý Američané ukončili evakuaci z kábulského letiště a všichni odletěli: na přistávací plochu a do hangárů tak vstoupili bojovníci Tálibánu s ukořistěnými zbraněmi a uniformami.

V letech 2003 až 2016 USA dodaly afghánské armádě přibližně 600 tisíc ručních zbraní, 76 tisíc vozidel a 208 letadel. Součástí vybavení v hodnotě zhruba 80 miliard dolarů byly i přístroje na noční vidění, vysílačky, bezpilotní letadla a protitankové střely.

Bojovníci Tálibánu už na internetu zveřejnili fotografie a videa, na kterých pochodují s americkými útočnými puškami M16, helmami a přístroji na noční vidění.

Technika, kterou nyní mají, jim v budoucnu pomůže potřít jakýkoliv vojenský odpor uvnitř země. Roli může také sehrát v případě, že se Tálibán rozhodne dobýt poslední kus Afghánistánu, který ještě nemá pod kontrolou: Pandžšírské údolí na severu země.

Americký generál Joseph Votel, který v minulosti koordinoval zbrojní dodávky do Afghánistánu, nicméně tvrdí, že nejde o špičkovou a nejmodernější výzbroj. "Nebyla vybavena technologiemi, které by se daly zneužít, kdyby padly do nesprávných rukou. Část té výzbroje je spíš trofej, než že by Tálibánu k něčemu byla. Včetně letadel," uvedl Votel.

Letadla, ale bez pilotů

Kromě amerických strojů měla afghánská armáda k dispozici také speciální brazilský letoun A-29 Super Tucano, určený pro výpady proti pozemním ozbrojeným skupinám povstaleckého typu. Toto lehké bitevní vrtulové letadlo vyvinula brazilská armáda jako účinnou zbraň proti pašerákům drog.

Právě letadla a helikoptéry Tálibán zřejmě nevyužije vůbec. Nemá dost pilotů ani personálu, který by mohl stroje opravovat a udržovat. Například vrtulníky Black Hawk potřebují pravidelný a náročný servis. Asi padesát pilotů afghánské armády navíc přistálo s letouny v Uzbekistánu a Tádžikistánu.

Na internetu se objevilo i video, kdy jeden z příslušníků Tálibánu pilotuje ukořistěnou helikoptéru, ale nedokáže se pořádně odlepit od země.

Tálibánci a helikoptéra | Video: Youtube.com

Podobné problémy měl Tálibán už v devadesátých let minulého století. Známý je případ únosu ruského nákladního letounu v afghánském vzdušném prostoru, který tálibánci v roce 1995 donutili přistát v Kandaháru. Zajatou posádku nutili, aby cvičila vybrané příslušníky Tálibánu jako piloty. Rusům se ale nakonec podařilo při jednom z předstíraných "kurzů" se strojem odletět. Na základě těchto událostí pak vznikl ruský film Kandahár.

Spolupráce s Čínou?

Agentura Reuters ve své analýze zmiňuje také možnost, že by americkou vojenskou techniku Tálibán zpřístupnil Číně v rámci očekávané spolupráce. Hnutí už naznačilo, že Čínu považuje za spojence a chce s ní ekonomicky spolupracovat. Pentagon ale takové obavy mírní s odůvodněním, že Čína by přístupem k americkým zbraním neměla co získat, protože všechny informace o nich už stejně má.

Další otázkou je, zda v omezené míře nebudou nakonec i Spojené státy a jejich evropští spojenci s dobře vyzbrojeným Tálibánem spolupracovat. Ještě radikálnější islamisté než Tálibán se budou snažit dostat některá území pod kontrolu, například organizace Islámský stát Chorásán. Právě ten se přihlásil k pátečnímu sebevražednému atentátu na kábulském letišti, při kterém zemřelo 169 Afghánců a třináct amerických vojáků.

