„Taky jsem byl dítětem.“ Dojatý miliardář Branson se radoval na hranici vesmíru

Vesmírná loď společnosti Virgin Galactic se zakladatelem firmy Richardem Bransonem na palubě zvládla o víkendu svůj první zkušební let. Během něho se loď VSS Unity se šestičlennou posádkou dostala za hranici vesmíru. "Sedmnáct let tvrdé práce, abychom se dostali takto daleko," řekl Branson po přistání. Podívejte se na záběry z vesmírné lodě.

Brit Richard Branson se do vesmíru podíval týden před svými 71. narozeninami. Stal se tak prvním člověkem, který letěl ve vlastní vesmírné lodi, a druhým sedmdesátníkem, který se vydal do vesmíru. Tím prvním byl v roce 1998 ve svých 77 letech astronaut John Glenn.

"Všem dětem tam dole chci říct, že jsem taky jednou byl dítětem, které zasněně vzhlíželo ke hvězdám," prohlásil při letu dojatý miliardář Branson. "Když jsme tohle dokázali my, jen si představte, co všechno zvládnete vy," dodal.

Stovky diváků na základně po přistání jásaly, Branson spěchal ke své rodině, objal ženu a děti a vzal do náruče tři vnoučata. "Je to životní zkušenost," pochvaloval si podnikatel po návratu na Spaceport America.

Nedělní let je považován za milník v soutěžení v rodící se vesmírné turistice. Na 20. července svůj let do vesmíru v lodi New Shepard naplánoval Bransonův konkurent - zakladatel společnosti Blue Origin, sedmapadesátiletý Američan Jeff Bezos.

Společnost Virgin Galactic už dříve sdělila, že počítá se zahájením svých komerčních služeb ve vesmíru v příštím roce. Předcházet by tomu ale měly ještě dva zkušební lety. Poptávka je vysoká - vesmírné lety si zarezervovalo více než 600 bohatých lidí. Jedna letenka stojí kolem 250 tisíc dolarů (přes 5,4 milionu korun).