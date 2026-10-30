Takovou reakci evropští lídři nečekali. Rusko odpovědělo na mírový telefonát

Rusko odpálilo z ponorky v Ochotském moři mezikontinentální raketu Bulava, která zasáhla cvičný cíl tisíce kilometrů daleko. Raketa nese deset samostatně naváděných jaderných hlavic - každá s desetinásobnou sílou bomby svržené na Hirošimu. Test přišel den po telefonátu evropských lídrů s Vladimirem Putinem a souběžně s neobvyklým oznámením Británie o třech strategických ponorkách na moři.
Jen den před odpálením Bulavy hovořili finský prezident Alexander Stubb a norský premiér Jonas Gahr Støre po telefonu s Vladimirem Putinem o válce na Ukrajině a možnostech obnovení mírových jednání.
Ve stejnou dobu vydala Británie neobvyklé oznámení, že má na moři tři ze svých čtyř strategických ponorek třídy Vanguard, které tvoří základ jejího jaderného odstrašení. Informoval o tom denik The Times.
Každá ponorka nese rakety Trident II D5 s bojovými hlavicemi Holbrook. Hlavice Holbrook disponuje ničivou silou 100 kilotun, tedy zhruba pětkrát víc než Hirošima. Počet hlavic na palubě není jasný, ale odhaduje se zhruba na šedesát.
Podle britských médií k podobné situaci nedošlo už přes pět let. Samotný údaj o třech ponorkách na moři však neznamená, že všechny současně plní bojovou hlídku s jadernými střelami. Jedna může být na operační hlídce, další se připravovat na její převzetí a třetí absolvovat zkoušky nebo výcvik.
Ruský test se zároveň časově překryl s americkým cvičením Global Thunder, které prověřuje schopnosti strategického velení a řízení jaderných sil.
Ověřování jaderných kapacit
Test Bulavy podle analytiků potvrzuje především to, že Rusko pokračuje v ověřování svých strategických jaderných kapacit. Neznamená sám o sobě, že se Moskva chystá jaderné zbraně použít.
Raketa odpálená z ponorky však připomíná, jak důležitou roli hrají skryté námořní síly při udržování schopnosti jaderné odvety a jak obtížné je jejich pohyb i případné použití předvídat.
Ruská ponorka Generalissimus Suvorov, která Bulavu odpálila, patří k ponorkám třídy Borej-A a od konce roku 2022 slouží v ruském Tichomořském loďstvu. Na palubě může nést až 16 raket Bulava a každá raketa nese 6 termonuklearních hlavic.
Právě ponorky představují důležitou součást ruské jaderné triády (tedy schopnost odpálit jaderné zbraně ze země, ze vzduchu i z vody), protože dokážou zůstat skryté pod hladinou a zachovat schopnost odvetného úderu i v případě, že by protivník zaútočil na pozemní jaderné síly.
Až deset hlavic na jednu raketu
Bulava, označovaná také jako RSM-56 nebo v kódu NATO SS-N-32, je třístupňová raketa na tuhé palivo s odhadovaným dosahem přibližně 8 000 až 8 300 kilometrů. Je navržena tak, aby mohla nést několik samostatně naváděných hlavic, které dokážou zasáhnout různé cíle.
Ve veřejně dostupných odhadech se objevuje možnost až deseti hlavic na jednu raketu, skutečná konfigurace však může být odlišná. Rusko nezveřejnilo, kolik hlavic nesla raketa při tomto konkrétním testu.
Podle odborných odhadů se síla jedné jaderné hlavice Bulavy pohybuje přibližně mezi 100 a 150 kilotunami TNT. Atomová bomba svržená na Hirošimu měla sílu kolem 15 kilotun. Jedna hlavice Bulavy by tedy mohla mít přibližně sedmi- až desetinásobnou ničivou sílu.
Pokud raketa nese více hlavic, mohou zasáhnout několik oddělených cílů. To ale neznamená, že každá raketa v ruské výzbroji skutečně nese maximální možný počet hlavic.
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