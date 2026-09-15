Takhle vypadá válka budoucnosti. Ukrajinský dron poprvé na moři zničil ruské dvojče

Černé moře zažilo střet, který ukazuje podobu budoucích válek. Proti sobě se podle ukrajinského námořnictva poprvé postavily dva bezpilotní čluny. Ukrajinský Sargan 3000 zaútočil palbou z kulometu na ruský námořní dron a zničil ho. Ani na jednom plavidle přitom nebyla posádka.
Válka na Ukrajině přinesla neobvyklý námořní souboj. Nešlo o střet válečných lodí ani o útok dronu na klasické plavidlo. Proti sobě se v Černém moři postavily dva bezpilotní hladinové čluny.
Ukrajinské námořnictvo oznámilo, že jeho dron Sargan 3000 vyhledal a zničil ruský námořní dron. Podle Kyjeva jde o první známý případ přímého boje dvou nepilotovaných plavidel na moři.
Cíl nejprve odhalily jednotky ukrajinské vojenské rozvědky. Do akce pak vyrazil Sargan 3000, který je vybaven dálkově ovládanou zbraňovou stanicí Protector s kulometem ráže 12,7 milimetru. Zbraňový systém vyvinula norská společnost Kongsberg.
Ukrajinské námořnictvo zveřejnilo záběry souboje. Na videu je vidět, jak bezpilotní člun manévruje na moři a následně na ruský dron zaútočí.
Dron proti dronu
Ukrajina přitom námořní drony zpravidla používá k útokům na ruské válečné lodě nebo přístavní infrastrukturu. Nynější střet ale ukazuje, že bezpilotní plavidlo může na moři samo vyhledat a zničit jiné bezpilotní plavidlo.
Pro Ukrajinu mají podobné systémy mimořádný význam. Země nemá klasické námořní síly srovnatelné s ruskou flotilou. Bezpilotní plavidla proto představují jednu z cest, jak ruskou převahu oslabovat. Jsou relativně malá, rychlá a jejich nasazení neohrožuje posádku.
Rusko mezitím vlastní bezpilotní námořní systémy také rozvíjí. Satelitní snímky podle dřívějších zpráv naznačily, že Moskva na Krymu buduje zázemí určené právě pro námořní drony.
Souboj v Černém moři tak může být předzvěstí nové fáze námořní války. Na moři už proti sobě nemusí stát lidé v lodích. Mohou proti sobě bojovat stroje řízené na dálku nebo stále více autonomní systémy.
Sargan 3000 není jen útočný člun
Ukrajinský Sargan 3000 byl původně navržen jako útočný bezpilotní člun. Postupně se z něj ale stala víceúčelová platforma schopná nést různé typy vybavení a zbraní.
Plavidlo je dlouhé 6,9 metru a široké 2,2 metru. Podle údajů ukrajinského námořnictva má dosah až 1600 kilometrů a dokáže přepravit náklad o hmotnosti až 450 kilogramů. Jeho rychlost se podle dostupných údajů pohybuje přibližně mezi 40 a 55 uzly.
Sargan může nést kulomety, rakety nebo FPV drony, ale také systémy elektronického boje či zařízení pro kladení min. Systém je napojen na ukrajinskou situační platformu Delta, která umožňuje přenášet obraz, údaje o cílech a další data v reálném čase.
Jeho navigace navíc kombinuje inerciální a optické systémy, což mu umožňuje fungovat i v prostředí, kde nepřítel ruší signál GPS.
Právě schopnost spojit rychlý bezpilotní člun, průzkum a dálkově ovládanou zbraň ukazuje, kam se námořní válka v Černém moři posouvá. Tentokrát se přitom proti sobě dva takové systémy postavily poprvé.