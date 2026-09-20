Takhle si Putin volby nepředstavoval. Moskva se probudila do ohně a dýmu

Moskva se probudila do oblaků dýmu. V poslední den ruských parlamentních voleb se ukrajinským dronům a střelám s plochou dráhou letu podařilo opět zapálit rafinerii v moskevské čtvrti Kapotňa. Ta zajišťuje čtyřicet procent spotřeby benzinu v Moskvě a také většinu leteckého paliva pro moskevská letiště. Rafinerie se terčem masivního ukrajinského útoku stala už jednou – před třemi měsíci.
„Bylo zasaženo jedno z klíčových ruských zařízení ropného průmyslu. Jedná se o miliardy dolarů, které udržují válečný stroj,“ napsal na sociální síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Moskva musí ukončit svou brutální válku!“
První poplach hlásila Moskva v neděli v 3:19 ráno, ve 3:51 začala ve městě palba protivzdušné obrany. Ta pokračovala až do půl šesté. Guvernér Moskevské oblasti Andrej Vorobjov oznámil sestřelení 249 dronů.
Úřad starosty ale potvrdil zásah rafinerie, který se údajně obešel bez zranění. Při jiném útoku zemřela žena a muž a dvě osoby byly zraněny. Ze zasažené výškové budovy muselo být evakuováno 400 lidí. Letiště Domodědovo a Žukovskij zastavila provoz.
Sociální sítě po útoku ihned zaplnila videa masivního požáru a hustého dýmu nad rafinérií, která se nachází přibližně 15 kilometrů od Kremlu. Zatím není jasné, jakou část rafinerie drony zasáhly. V červu se Ukrajincům podařilo trefit klíčovou jednotku pro primární zpracování ropy a rafinerie musel projít náročnou opravou.
Neznámá střela
Minimálně na jednom místě našli vyfotografovali obyvatelé Moskvy pozůstatky neznámé střely, která vizuálně připomíná ukrajinský FP-5 Flamingo. Jde o řízenou střelu s plochou dráhou letu, která má dolet až tři tisíce kilometrů a unese zhruba tunu výbušnin. Ukrajinci ji používají společně s dalšími druhy raket a především s velkým množstvím levnějších dronů, které mají zahltit protivzdušnou obranu.
Zásah rafinerie je pro Vladimira Putina propagandistickou prohrou. Režim se snaží v obyvatelích Moskvy udržet zdání normality a toho, že válka se jich netýká. Letní spektakulární zásah rafinerie přímo v Moskvě tuto iluzi nabořil. Útok tehdy přinesl jeden z ikonických momentů války - mohutnou explozi, která utrhla poklop jednoho z rezervoárů. To byla
„Když jsem ráno jel moskevským metrem a nahlížel jsem spolucestujícím do telefonů, všichni četli právě zprávy o tom, co se děje. I v soukromých rozhovorech se lidé primárně bavili o hořící Kapotně,“ potvrzuje novinář. Útok je pro Moskvany absolutním tématem číslo jedna“, hlásil tehdy v rozhovoru z Moskvy spolupracovník Aktuálně.cz Jiří Just.
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