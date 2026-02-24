„Tak si ho svět bude pamatovat.“ Bývalý princ Andrew se na 15 minut dostal do Louvru

Britská aktivistická skupina „Everyone Hates Elon“ umístila v neděli mezi umělecká díla pařížské galerie Louvre dnes už skoro ikonickou fotografii, na které bývalý princ Andrew Mountbatten-Windsor shrbený na zadním sedadle Range Roveru opouští policejní stanici.
Snímek bývalého prince Andrewa, na kterém 19. února odjíždí z policejní vazby v Norfolku v Anglii, pořídil fotograf agentury Reuters Phil Noble.
Pod zarámovanou fotografii umístili aktivisté na zeď muzea popisek „Teď se potí – 2026“. Jde o parafrázi převzatou z titulní strany večerního vydání novin The Sun.
Titulek je odkazem na nechvalně známý rozhovor Andrewa pro BBC z roku 2019, ve kterém tvrdil, že se nepotí. Chtěl tak vyvrátit obvinění Virginie Giuffreové, která uvedla, že se králův bratr „silně potil“, když s ní tančil v londýnském nočním klubu.
Fotografie na zdi v Louvru údajně visela pouhých 15 minut, než ji zaměstnanci muzea odstranili. „Tím, že v Louvru vyvěsíme tuto ikonickou fotografii, jsme chtěli bývalému princi Andrewovi ukázat, jak si ho bude svět pamatovat. Doufejme, že je to jen začátek. Spravedlnost pro všechny, kteří Epsteina přežili,“ uvedl mluvčí skupiny.
Louvre se k incidentu nevyjádřil. Lydia Starbuck, šéfredaktorka nezávislého webu pro novinky o královské rodině Royal Central, popsala fotografii jako „jeden z určujících obrazů britské královské rodiny v 21. století“, který zachycuje „pád bývalého prince z výšin“.
Bývalý vévoda z Yorku byl ve čtvrtek, v den svých 66. narozenin, zatčen pro podezření z pochybení ve veřejné funkci. Čelí obviněním, že v letech 2001 až 2011, kdy pracoval jako obchodní vyslanec, zasílal důvěrné vládní informace odsouzenému sexuálnímu delikventovi Jeffreymu Epsteinovi.
Když se ve čtvrtek brzy ráno objevila zpráva o zatčení Andrewa, fotograf Phil Noble se rozjel na základě tipu na policejní stanici v historickém tržním městě Aylsham. Dorazil právě včas, aby zastihl dvě vozidla odjíždějící vysokou rychlostí. V předním autě jeli dva policisté, a tak Noble namířil fotoaparát a blesk na auto za nimi.
Pořídil celkem šest záběrů, dva ukazovaly policisty, dva byly prázdné a jeden byl rozostřený. Poslední však zachytil bezprecedentní okamžik, poprvé v moderní historii byl vysoce postavený člen královské rodiny vyfotografován jako obyčejný zločinec.