Tak prrr, pane Zelenskyj. Fico větří změnu nálad, odmítá odsoudit Putina i invazi

Bývalý slovenský premiér Robert Fico odmítá podpořit Ukrajinu a i přes válku trvá na svém názoru, že Rusko není nepřítelem ani hrozbou pro Slovensko. Od začátku května to dal velmi jasně najevo dvakrát.

V úterý Fico opustil budovu slovenského parlamentu, když začal prostřednictvím přímého přenosu promlouvat k poslancům z obrazovky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Expremiér dopředu avizoval, že jej projev hlavy sousedního státu nezajímá. Ba co víc, Zelenského označil za lháře. "Nebudu poslouchat člověka, který lže na denní bázi a poškozuje zájmy Slovenska," oznámil předseda opoziční strany Směr.

"Tak prrr, pane Zelenskyj, Slováci nejsou Vaši sluhové," napsal Fico na své facebookové stránce a obvinil ukrajinského prezidenta, že Slovensku vyhrožuje přerušením dodávek ruské ropy a plynu, pokud je Slovensko samo nepřestane odebírat. Řekl také, že kdyby byl premiérem, jeho vláda by pomáhala ukrajinským uprchlíkům, ale "ne spekulantům v porsche, kteří platí za jednu noc v nejluxusnějších slovenských hotelích 400 eur".

V projevu k poslancům Zelenskyj vyzval k ukončení nákupu ruské ropy, ale zároveň vyslovil pochopení nad slovenskými problémy ukončit její odběr okamžitě. Bratislava podobně jako Česko v Evropské unii žádá pro sebe výjimku, aby ještě v přechodném období mohla ruskou ropu nakupovat.

Kromě Fica a některých poslanců jeho Směru bojkotovali projev ukrajinského prezidenta také poslanci krajně pravicové Lidové strany Naše Slovensko Mariana Kotleby.

Urážky prezidentky

Druhým jasným Ficovým signálem, že nepodporuje Ukrajinu, byla prvomájová demonstrace v Nitře. Před dvěma tisíci účastníky vystoupil jeho stranický kolega, poslanec Luboš Blaha a ostře zaútočil na prezidentku Zuzanu Čaputovou. Do mikrofonu několikrát zvolal "americká!", pak se odmlčel a z davu se ozvalo sborové "ku*va!" Fico byl s ním na pódiu, nijak nezasáhl a po Blahovi se ujal slova. Další poslankyně Směru Monika Beňová nadávkám tleskala.

Video: Nadávky Zuzaně Čaputové na Ficově stranickém mítinku

1:21 Slovenští politici Robert Fico a Ľuboš Blaha ze strany SMER – sociálna demokracia vulgárně hovořili o prezidentce Zuzaně Čaputové. | Video: Facebook / Miroslav Žiak

Slovenská vláda Eduarda Hegera posílá Ukrajině zbraně, dodala jí například systém protivzdušné obrany S-300. Kabinet také podepsal s americkou vládou smlouvu o obranné spolupráci, proti které se Fico vymezoval ještě před začátkem ruské agrese na Ukrajině. "Ruská federace pro Slovensko není hrozbou," prohlašoval v lednu na protestní demonstraci. Stejná slova zopakoval ve středu.

Politolog Jozef Lenč z Univerzity Cyrila a Metoděje v Trnavě připomněl, že Fico měl vždycky dobrý odhad na změny nálad voličů. "V letech 2015 a 2016 se vezl na vlně antimigračních nálad a díky tomu vyhrál volby. Teď využívá toho, že původní entuziasmus v pomoci Ukrajincům trochu opadá. Neustále opakuje, že Slovensku hrozí zatažení do války a že vláda pomáhá Ukrajincům více než Slovákům," vysvětlil deníku Aktuálně.cz.

Ficova strana je druhá v preferencích

Podle Lenče je určité rusofilství a podpora Ruska části slovenské společnosti v zemi hluboce historicky zakořeněná a sahá až do devatenáctého století. "Je pozoruhodné, že zatímco v Česku prezident Miloš Zeman po začátku invaze změnil na Rusko názor, Fico a obhájci Kremlu na Slovensku byli nejprve několik dní zticha a pak se vrátili k tomu, co říkali před válkou," podotkl Lenč.

Šéfredaktorka deníku Sme Beáta Balogová ve svém komentáři uvedla, že ačkoliv Robert Fico útočí na Zelenského, kritice ruského prezidenta se naopak vyhýbá.

"Nikdy jsme z úst Roberta Fica neslyšeli, že Vladimir Putin lže. Ani poté, co jeho vojska týdny simulovala vojenské cvičení a Rusové kouleli očima nad údajnou západní hysterií z možného útoku na souseda. Ani poté, co Rusko na Ukrajinu zaútočilo a Putin zakázal používat slovo válka. Ale ukrajinského prezidenta, který chtěl Slovákům poděkovat za pomoc, nazývá Fico lhářem a od boje Ukrajinců za nezávislost se distancuje," napsala Balogová.

Podle zatím posledního volebního průzkumu z 21. dubna by Ficovu stranu Směr volilo 14,5 procent voličů a skončila by druhá. S 18,5 procenty by zvítězil Hlas bývalého premiéra Petera Pellegriniho. Hnutí Olano, ke kterému patří i premiér Eduard Heger, podporuje jen devět procent dotázaných. Ze sondáže Centra společenských a psychologických věd Slovenské akademie věd provedeném na konci března vyplývá, že 34 procent Slováků věří tvrzení, že válku na Ukrajině vyvolal Západ a Rusko jen reagovalo na jeho provokace.

