Tak brutální verdikt Vietnam nepamatuje: 11 trestů smrti. Zapletl se i známý zpěvák

Vietnamský soud řeší jednu z největších drogových kauz v dějinách země. Začala přitom nenápadným nálezem v zavazadlech čtyř letušek na lince z Paříže do Ho Či Minova Města. Letušky podle vyšetřovatelů o pašovaných drogách nevěděly. Pašeráci použili starý fígl, který už dekády zatahuje nic netušící cestující do kriminální činnosti. Jedenáct lidí dostalo rozsudek smrti, dalších devatenáct doživotí.
Vyšetřování odhalilo obří kriminální síť, která pašovala do Vietnamu drogy z Francie. Využívala šifrovanou komunikaci, účty vedené na cizí osoby a kurýrní služby. Hodnota finančních toků dosáhla téměř 29 bilionů vietnamských dongů, což je v přepočtu zhruba 25 miliard korun.
Podle vietnamských i zahraničních médií jde o jednu z největších drogových kauz v historii Vietnamu – nejen co do objemu peněz, ale také co do počtu odsouzených.
Soud v Ho Či Minově Městě minulý týden v rámci případu VN10 (podle označení letu z Paříže) vynesl tvrdé verdikty. Poslal na smrt 11 lidí, dalších 19 obžalovaných dostalo doživotní tresty.
Dvě stovky dalších osob, které se zapojily do kriminální činnosti, obdržely tresty podle míry zapojení do pašování drog – někdo vyvázl s podmínkou, jiní stráví až 29 let za mřížemi.
Kauza pohltila také tamější celebrity. Zpěvák Chi Dan – občanským jménem Nguyen Trung Hieu – byl odsouzen na sedm let za organizování neoprávněného užívání drog.
Nguyen Do Truc Phuong, osobnost sociálních sítí známá svou charitativní činností, dostala za stejný čin šest let. Španělská modelka Andrea Aybar Carmona, která dlouhodobě působí ve Vietnamu pod jménem An Tay, dostala osm let.
Trik, který cílí na nevinné pasažéry
Všechno začalo 16. března 2023 na mezinárodním letišti Tan Son Nhat v Ho Či Minově Městě. Při kontrole zavazadel letu Vietnam Airlines VN10, který přiletěl z Paříže, letištní personál zaznamenal na rentgenu nesrovnalosti ve čtyřech kufrech, které měly patřit letuškám a dalším zaměstnancům aerolinky.
Celníky po otevření bagáže čekalo nemalé překvapení. Uvnitř našli 327 tub zubní pasty, ve 157 z nich bylo ukryto 8,3 kilogramu MDMA a téměř tři kilogramy ketaminu. Dohromady tedy šlo o více než deset kilogramů syntetických drog.
Jak se dostaly do kufru letušek? Pašeráci použili jednoduchý trik a využili i krajanské důvěry. Ve vietnamské komunitě – včetně té v Česku – je poměrně běžné požádat své přátele či známé, kteří plánují cestu do Vietnamu, zda by neměli místo v zavazadlech a nepřevezli dárky pro příbuzné. Častokrát za malou úplatu.
Letušky podle VN Express i BBC souhlasily, že z Francie převezou do Vietnamu asi 60 kilogramů běžného spotřebního zboží. Za každý kilogram měly dostat 6,5 eura. Šlo o balíky, které navenek obsahovaly drogerii, ani v jednom případě nešlo o jejich vlastní nákup či vlastní zavazadla.
Vyšetřovatelé však nenašli důkazy, že by ženy věděly o skutečném obsahu kufrů nebo byly ve spojení s klíčovými organizátory. Vietnamské úřady je proto nestíhaly.
Drogy schované v pracím prášku
Podle soudu stál v čele skupiny dvaapadesátiletý Ha Danh Nam z provincie Nghe An. Soud ho uznal vinným z vedení obchodu s drogami, odsoudil ho k smrti a uložil mu rovněž pokutu 100 milionů dongů. Nam byl ale souzen v nepřítomnosti: patří mezi čtyři lidi, po kterých policie pátrá.
Nam podle vyšetřovatelů zajišťoval přepravu drog z Francie do Vietnamu. MDMA a ketamin ukrýval i do doplňků stravy, pracích gelů, ústních vod nebo kávy. Zásilky pak putovaly v běžných kufrech přes lidi žijící či studující ve Francii, případně přes mezinárodní expresní přepravu.
Tento typ maskování má jednoduchou logiku: spotřební zboží je pro pašeráky levné, snadno dostupné a v zavazadle nebo balíku na první pohled nepůsobí nápadně. Zároveň se dá rozdělit do většího množství menších zásilek, takže případné zadržení jedné z nich nemusí nutně znamenat konec celé pašerácké operace.
Jakmile zásilky dorazily do Vietnamu, převzaly si je „spojky“ a rozvezly po celé zemi. Tito kurýři a řidiči dostávali za jednotlivý převoz šest až 50 milionů dongů, tedy zhruba 230 až 1900 dolarů.
V síti drogových dealerů mělo být ještě více lidí než v první várce odsouzených, navazující policejní spisy mluví o 2700 obviněných ze 34 různých vietnamských provincií.
O trestech smrti probíhá diskuse
Policie během jedné rozsáhlé razie zajistila téměř 600 kilogramů drog, 12 střelných zbraní, 67 nábojů a tři granáty, uvádí VN Express. Zatímco rozsah vyšetřování byl mimořádný, soud rozdělil odpovědnost podle úlohy jednotlivých lidí.
Ne všichni stáli před soudem za totéž. Obžaloba pokrývala osm skupin skutků – vedle obchodování, přepravy a držení drog také organizování jejich užívání, padělání dokumentů, zatajení či neoznámení trestného činu a neoprávněné přivlastnění majetku.
Většina obžalovaných se podle deníku VN Express i BBC přiznala a vyjádřila lítost. Soud také připustil nesrovnalosti v dokumentaci z vyšetřování, například v záznamech o časech a místech výslechů. Dospěl ale k závěru, že tyto vady nemění podstatu důkazů.
Za samotnou přepravu drog už ve Vietnamu nehrozí trest smrti. Novela trestního zákoníku jej od července 2025 upravila na doživotí. Za obchodování s drogami ale stále hrozí rozsudek smrti. Vietnamská vláda sice nedávno navrhla i jeho zrušení, legislativní proces ale ještě nebyl ukončen, doplnilo BBC.
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