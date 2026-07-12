Tajný spolek šedé eminence USA. Elity se v něm připravují na třetí světovou válku

Více než dvě stovky politických elit, podnikatelů, technologických šéfů, ale například i hereček a herců se právě chystají na několikadenní setkání nedaleko irského Dublinu. Na programu mají debaty o třetí světové válce, umělé inteligenci a dalších tématech týkajících se budoucnosti světa. O fungování této elitní skupiny se přitom veřejnost dozvěděla paradoxně díky základnímu selhání zabezpečení.
Organizaci Dialog v roce 2006 spoluzaložili vlivný investor Auren Hoffman a spolutvůrce PayPalu a technologického gigantu Palantir Peter Thiel. Ačkoli existence spolku sama o sobě není tajemstvím, Dialog vystupuje jako uzavřený klub stojící mimo pozornost veřejnosti.
Funguje pouze na pozvání a svým členům slibuje neveřejnost diskusí a ochranu citlivých údajů. Podle dostupných informací pro své členy pořádá každoroční pobyty a vše, co na setkáních zazní, zůstává mimo záznam.
Na internetu se však v červnu objevily dokumenty, které získala a zveřejnila švýcarská hackerka Maia Arson Crimew. Data následně nezávisle ověřil server Wired, podle kterého uniklé záznamy odhalily jména účastníků spolku Dialog, jejich členský status, historii účasti i citlivé osobní údaje.
Peter Thiel a Bílý dům
Peter Thiel je považován za jednu z nejvlivnějších postav v zákulisí administrativy Donalda Trumpa, především kvůli svému dlouholetému vztahu s viceprezidentem J. D. Vancem. Oba se seznámili roku 2011 na Yaleově univerzitě, kde Thiel na Vanceho silně zapůsobil a později ho i zaměstnal ve svém investičním fondu Mithril Capital.
Když republikán Vance v roce 2022 kandidoval do Senátu za Ohio, Thiel do jeho kampaně vložil přibližně 15 milionů dolarů (kolem 300 milionů korun), což tehdy představovalo rekordní částku pro senátního kandidáta. Podle amerických médií později lobboval za to, aby si Trump vybral Vanceho jako svého viceprezidentského kandidáta.
Zveřejněné záznamy ukazují neobvyklé propojení politických, ekonomických, akademických, technologických a kulturních elit. Na seznamech figurují členové administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, přední postavy ze Silicon Valley, vědci i hollywoodští herci.
Na seznamu jsou například vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě Alexus Grynkewich, americký ministr financí Scott Bessent, generální ředitel Ligy proti hanobení (ADL) Jonathan Greenblatt, nositel Nobelovy ceny za ekonomii Roger Myerson, herec Joseph Gordon-Levitt nebo spoluzakladatel společnosti Palantir, Joe Lonsdale.
Podle serveru Axios se v minulosti akcí Dialogu zúčastnili například i šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová, miliardář Elon Musk, ruský šachista Garri Kasparov či hollywoodský herec Josh Brolin.
Tajná expanze
Anonymní zdroj v roce 2025 serveru Axios rovněž sdělil, že Dialog připravuje rozsáhlou expanzi včetně nákupu nemovitostí pro výstavbu vlastního kampusu na předměstí Washingtonu. Rozhodnutí vybudovat sídlo nedaleko hlavního města USA podle některých pozorovatelů naznačuje rostoucí zájem skupiny angažovat se v politice, napsal server.
„Vzhledem ke klesající důvěře v instituce a sílícímu odporu vůči establishmentu skupina aktivně udržuje své vnitřní fungování v tajnosti a skrývá ho před dohledem veřejnosti,“ uvedl tehdy anonymní zdroj pro Axios.
„Tajná povaha skupiny umožňuje účastníkům sdílet kontroverzní a znepokojivé myšlenky, s nimiž by se jinde nesvěřili,“ dodal.
Válka, kult i seznamka
Kvůli utajení zůstává přesný obsah činnosti spolku nejasný, podle uniklých dat ale jeho členové věnují velkou pozornost možným budoucím změnám i „seberozvoji“. Zveřejněný program letošního setkání v půli srpna poblíž Dublinu, na které se registrovalo 222 hostů, vypadá jako směs bezpečnostní konference, technologického summitu a terapeutického semináře spojeného s elitní seznamkou.
Účastníci mají diskutovat na panelech s názvy „Navigace třetí světovou válkou“, „Technologie bojiště“, „Kupují peníze štěstí?“, „Vraťme jádro“, „Demokracie pod dohledem“ nebo „Jaký je váš sexuální život?“. Jeden z panelů pak nese název „Budování kultu“ a moderuje ho zakladatel křesťanské platformy Pray.com.
Podle uniklých formulářů, které vyplňovali samotní členové, je jejich společným zájmem fascinace umělou inteligencí (AI) a obavy z budoucnosti. Někteří předpovídají, že AI během několika let zásadně promění práci, vzdělávání, válku i roli státu. Jiní zase očekávají ochlazení zájmu o AI, terorismus zaměřený na datová centra nebo náboženské obrození spojené s technologiemi.
„Společenská degenerace bude nadále zrychlovat,“ napsal jeden z účastníků v odpovědi na otázku, jak vidí budoucnost.
Formulář shromažďuje také citlivé údaje o politických názorech jednotlivých členů, přičemž slibuje, že tyto informace nikdy nezveřejní.
Organizace provozuje také vlastní seznamovací aplikaci. Přihlašovací formulář se účastníků ptá, zda „hledají lásku“, a slibuje vytváření „smysluplných spojení pro výjimečné lidi“.
Adresář byl ukryt na stránce dialog.org. Zobrazil se ale každému návštěvníkovi, který si otevřel zdrojový kód stránky. Podle médií je proto paradoxní, že utajovaný spolek, v němž figurují některé z nejvlivnějších osobností světové politiky, byznysu a kultury a který zaštiťují přední postavy technologického světa, měl takovou bezpečnostní slabinu.
„Přijde mi neuvěřitelné, že to znovu ukazuje, jak jsou lidé, kteří řídí svět, přesvědčeni o své bezpečnosti, a že se vlastně ani neobtěžují s pořádnými bezpečnostními opatřeními,“ řekla Crimew serveru Straight Arrow. „A to ani v případě svých tajných setkání, kde navazují kontakty a diskutují o naší společné budoucnosti.“
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